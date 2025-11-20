Achraf Hakimi, mejor jugador africano de 2025

Hakimi consiguió su primer galardón tras quedar segundo en 2024 (Ademola Lookman) y 2023 (Victor Osimhen), y superó en la final de esta edición al egipcio Mohamed Salah y al nigeriano Osimhen, mientras que Ghizlane Chebbak, quien también estrenó casillero, ganó en las votaciones a la marroquí Sanaa Mssoudy y a la nigeriana Rasheedat Ajibade.

El lateral del PSG, de 27 años, firmó un 2025 redondo tras ganar el triplete (Liga y Copa de Francia, y Liga de Campeones) a los órdenes del español Luis Enrique Martínez, con el que jugó 55 partidos, anotó 11 goles y dio 14 asistencias. También fue clave para que Marruecos se clasificara para el Mundial de 2026, aunque actualmente sufre una grave lesión en el tobillo izquierdo tras una acción con el colombiano Luis Diaz, del Bayern de Múnich, en un partido de Liga de Campeones.

En el apartado femenino se llevó la gloria Chebbak (Marruecos, 35 años), quien tuvo una temporada estelar tanto con su club (Al Hilal) como con su selección. Superó a su compatriota Sanaa Mssoudy (AS FAR) y a la exjugadora del Atlético de Madrid y actual del PSG Rasheedat Ajibade, y sucedió en el trono a la zambiana Barbra Banda.

El premio al entrenador del año fue a parar a manos del caboverdiano Pedro Leitao 'Bubista', quien llevó a su selección a la fase final de un Mundial (Estados Unidos, México y Canadá) por primera vez en su historia, tras encabezar un grupo en el que también estaba Camerún. En la categoría de mejor portero, el marroquí Yassine Bonou (Al Hilal), exjugador del Sevilla, se llevó el gato al agua, al igual que la nigeriana Chiamaka Nnadozie (Brighton), quien levantó su tercer galardón consecutivo. El de mejor jugador joven lo ganó el marroquí de 20 años Othmane Maamma, del Watford inglés, en la categoría masculina y en la femenina su compatriota Doha El Madani (20), del equipo AS FAR (Marruecos). En cuanto al equipo nacional de 2025, Marruecos sub-20, que ganó el Mundial de la categoría frente a Argentina, fue el vencedor en la categoría masculina y Nigeria en la femenina.