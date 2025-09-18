Abren juicio oral a Asencio y otros tres implicados en la grabación y difusión de videos sexuales de dos chicas

El Juzgado de Instrucción Número 3 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ha abierto un juicio oral a cuatro futbolistas -entre los que se encuentra Raúl Asencio, jugador del Real Madrid- quienes presuntamente habrían grabado y distribuido videos de carácter sexual de una menor y de otra chica, los cuales fueron obtenidos sin su consentimiento. La Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha comunicado que el auto no es susceptible de recurso.

En el citado auto se exige a los investigados que en menos de 24 horas depositen la fianza correspondiente. Para tres de ellos la cantidad asciende hasta los 20.000 euros, mientras que para el jugador blanco, a quien se le acusa solo de difusión de las grabaciones, de 15.000 euros. A propósito, a todos se les podrán embargar bienes en el caso de que no paguen.

Con todo, el Ministerio Fiscal imputa a dos de los investigados un delito de distribución de pornografía infantil del artículo 189.1 a) del Código Penal en concurso ideal con dos delitos contra la intimidad del artículo 197.1,3 apartados 1º y 5º; al tercero un delito de distribución de pornografía infantil del artículo 189.1 a) del Código Penal en concurso ideal con dos delitos contra la intimidad del artículo 197.1.3 apartados 2º y 5º del Código Penal, y al cuarto, dos delitos contra la intimidad en concurso ideal del articulo 197.1.3 apartado 2º y 5º del Código Penal, tal y como ha informado la Agencia EFE, que ha tenido acceso al auto.

Por último, las dos chicas se personarán como acusación contra los futbolistas, aunque una de ellas ha retirado la que iba a ejercer contra el jugador del Real Madrid.