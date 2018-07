Falcao rescata un punto para el United ante el Stoke City

El Manchester United no pudo pasar del empate con el Stoke City (1-1) a domicilio, en un encuentro en el que los locales se pusieron por delante a los 120 segundos de juego y los visitantes igualaron mediada la primera parte con un tanto del colombiano Radamel Falcao García.



En el primer partido de la vigésima jornada de la liga inglesa, Stoke y United no defraudaron en un choque vibrante, de ida y vuelta, y que se decidió con dos tantos tras sendos saques de esquina.



Comenzó de forma fulgurante el partido el Stoke, con un gol del capitán, Ryan Shawcross, a los dos minutos de juego después de un error en la marca de la defensa del United. Phil Jones perdió en la marca al gigante Shawcross en un lanzamiento de córner y el zaguero de los "potters", solo en el área pequeña, solo tuvo que empujar a la red ante la pasividad de la defensa visitante.



Los "diablos rojos", que venían de encadenar nueve encuentros consecutivos sin perder en la Premier, no generaban peligro ante la meta de Asmir Begovic, al tiempo que su defensa, temblorosa, volvía a presentar la debilidad que mostró a comienzos de campaña.



Si a los dos minutos fue Jones quien erró en la marca, su pareja en el centro de la defensa, el norirlandés Jonny Evans, a punto estuvo de regalar el segundo al Stoke a los 18, después de un fallo en la entrega que Mame Biram Diouf, que se plantó solo ante la meta de David de Gea, no pudo concretar y su disparo se marchó desviado.



Sin embargo, si al United se le perdona éste te acaba castigando. Y así sucedió en el minuto 26: de una jugada aislada, el colombiano Falcao García igualó el partido tras un saque de esquina. Phil Jones arrastró las marcas, Michael Carrick peinó el esférico y el de Santa Marta empujó a la red, subiendo el empate al marcador y contabilizando así su tercer tanto esta temporada en la Premier League.



La segunda mitad ganó en intensidad y fútbol, y ambos conjuntos se fueron a conciencia a por los ansiados tres puntos. A los 63 minutos llegó la jugada polémica del choque después de que un remate de cabeza de Peter Crouch desde dentro del área se estrellara en la mano de Chris Smalling; un penalti flagrante que el árbitro decidió no sancionar.



Poco antes, el técnico del Manchester United, el holandés Louis van Gaal, alteró el equipo al dar entrada a Ander Herrera y Adnan Januzaj en lugar de Falcao y Luke Shaw, respectivamente, en una sustitución que sorprendió al colombiano, el más destacado de los suyos en el choque.



Apenas un par de minutos después pudo anotar el segundo el conjunto visitante, en su ocasión más clara del juego: pase por encima de la defensa del hoy intermitente Juan Mata para Robin van Persie, quien golpeó sin dejar botar el balón, pero éste se marchó desviado.



Crouch y el palo evitaron que el Stoke se pusiera por delante en el 68, en unos minutos frenéticos del partido, con un ritmo y una intensidad vibrante y sucesiones de ataques de ambos conjuntos. El espigado ariete remató de cabeza un centro desde la izquierda de Arnautovic y el balón se estrelló en el palo de la meta defendida por De Gea.



El rechazo no lo pudo aprovechar Shawcross y su tiro se marchó excesivamente alto. Sin embargo, pese a los acercamientos de ambos bandos en los minutos finales, el marcador no se volvió a mover y Stoke y Manchester United se repartieron los puntos en el primer partido del año 2015 en la siempre apasionante liga inglesa.