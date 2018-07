Lewandowski, la gran estrella del Polonia - Irlanda del Norte

EUROCOPA GRUPO C | POLONIA - IRLANDA DEL NORTE

Lewandowski centra toda la atención. No sólo porque, pese a renovar por el Bayern, sigue siendo objeto de rumores, incluido un posible interés del Real Madrid, sino porque su capacidad goleadora es la que impulsa a una selección polaca a la que nunca le ha ido bien en la Eurocopa y que ahora sueña con convertirse en alternativa.

Ni en los tiempos de Lato y Boniek, semifinalistas en los Mundiales de Alemania'74 y España'82, la selección polaca logró clasificarse para la fase final y, cuando lo hizo, 2008 y 2012, no pasó de la ronda inicial.

Ahora, llega avalada por su actuación en un complicado grupo de clasificación (Alemania, Irlanda y Escocia), en el que sólo hincó la rodilla en su visita ante los campeones del mundo, a los que incluso derrotó en Varsovia (3-1).

Lewandowski tiene el complemento perfecto en Arkadius Milik, otro producto ajjacied, que puede abandonar pronto el Ajax si completa una buena actuación en Francia.

Enfrente, Irlanda del Norte aparece como un conjunto rocoso, que hace del conocimiento de sus carencias la mayor de sus virtudes, lo que le ha llevado a mantenerse invicto en los últimos 12 partidos. "Somos el tipo de equipo contra el que nadie quiere jugar", ha avisado su seleccionador, Martin O'Neill.

No tiene estrellas y por eso se encomienda al espíritu de grupo, el mismo que le hizo clasificarse para una fase final de un gran torneo por primera vez desde 1986. En la clasificación, Irlanda del Norte fue mejor que Rumanía y Hungría, otras dos selecciones presentes en Francia, lo que le da suficientes argumentos para reclamar que su presencia no va a ser sólo testimonial. "Estar aquí ya es un gran éxito, pero tenemos que intentar que nuestros jugadores no lo vean como tal", ha dicho O'Neill.

La principal duda del técnico es el estado físico de Kyle Lafferty, el delantero autor de siete goles en la fase de clasificación, que se lesionó el martes. En su lugar, probablemente, juegue el atacante del Wigan Will Grigg.