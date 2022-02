La guerra iniciada por Rusia en Ucrania mantiene con el corazón en un puño a todo el mundo. La sociedad ucraniana está amenazada en el interior de sus fronteras y sus compatriotas en el extranjero lo están sufriendo, con profunda preocupación y tremenda impotencia, desde diferentes puntos del planeta. Es el caso de Masha Boklashchuck, jugadora de balonmano del Sporting La Rioja, quien lo está viviendo con angustia a más de tres mil kilómetros de distancia: “Espero que a mi hijo no le toquen misiones muy peligrosas, está en su primer año de academia de la Policía de Kiev”.

Masha Boklashchuck ha reconocido estar “desolada” porque no esperaba que se desatara esta situación a pesar de que existe “un conflicto desde 2014”. La jugadora del Rioja, de la División de Honor Plata de balonmano femenino, milita en equipos españoles desde hace siete años y, hasta entonces, había militado en clubes de Rusia y Austria. Ahora, desde España, se nuestra preocupada por su familia, que reside en Ivano-Frankivsk, en el occidente de Ucrania y país fronterizo con Polonia. Se trata de una importante ciudad económica y cultural, centro administrativo de la región.

La veterana jugadora ucraniana, de 42 años y ahora lesionada, explica que su familia “está en la otra punta del país de donde caen bombas, pero mi madre y mi familia están muy asustadas". Cuando tenía la edad de su hijo, que acaba de cumplir 18 años, residió en Kiev y ahora es su primogénito quien tiene que afrontar, en primera persona, este conflicto bélico desarrollando su primer curso en la academia de Policía de la capital de Ucrania: "Es por quien estoy más preocupada, aunque he hablado con él y está más tranquilo que yo. Estuvimos juntos en octubre, en una ceremonia de jura de bandera. Entonces, no pensaba que llegaríamos a esta situación y ahora solo espero que no le toquen misiones muy peligrosas porque está en su primer año de academia".