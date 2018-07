España se juega medio billete para la Eurocopa ante Ucrania en el Sánchez Pizjuán

La selección española retoma el pulso de la competición y de la fase de clasificación a la Eurocopa 2016, en la que para defender título y escapar de la repesca tendrá que corregir el traspié de Eslovaquia venciendo en un duelo directo en el Ramón Sánchez Pizjuán a una Ucrania que llega en racha.



En la magia de Sevilla, ciudad que nunca falla a la selección española, y en un estadio Ramón Sánchez Pizjuán donde la Roja nunca ha perdido (diecinueve triunfos y solo cinco empates), los jugadores de Vicente del Bosque buscarán un triunfo clave en su camino hacia la Eurocopa ante un rival con el que empatan a puntos en el segundo puesto de la clasificación de grupo.



En la continua renovación del grupo que realiza Del Bosque tras el fin de un ciclo que supuso el fracaso en el Mundial de Brasil, las nuevas caras que asoman por la selección española absoluta, jugadores como Víctor Machín 'Vitolo' y Juan Miguel Jiménez 'Juanmi' o el regreso de Mikel San José, tendrán que esperar al amistoso del martes en Holanda para tener su oportunidad.



España no está para pruebas y ante Ucrania jugará la 'vieja guardia', retocada con Álvaro Morata en punta. Es la principal duda por resolver por el seleccionador español: mantenerse fiel a su apuesta por jugar con delantero centro, fórmula que ha usado siempre desde la eliminación del Mundial, o regresar a la fórmula del falso nueve.



La ausencia por lesión, otra vez, de Diego Costa reabre el debate, aunque la plena confianza del cuerpo técnico en la progresión de Morata hacen al delantero del Juventus firme candidato a la titularidad. Si es así, uno de los 'magos' del centro del campo irá al banquillo. Con 'falso nueve' sería David Silva el que se descolgase en esa demarcación. Con Morata en el campo, se juega un puesto con Isco Alarcón y Cesc Fábregas.



El resto del equipo está claro para Del Bosque, que mantiene su confianza en portería en el capitán Iker Casillas pese a su irregular momento en el Real Madrid. Cuenta con la buena noticia de la recuperación de Sergio Busquets, clave en el medio centro de la selección española para disputar el primer partido de un 2015 donde el objetivo de la Roja es enderezar su irregular camino a la Eurocopa.



La Roja no pierde un partido oficial jugando de local en España en 29 encuentros (25 victorias y cuatro empates), desde que cayese en Zaragoza ante Grecia (0-1) en la fase de clasificación para la Eurocopa 2004 el 7 de junio de 2003. En sus duelos ante Ucrania nunca perdió en los tres precedentes, que saldó con dos triunfos y un empate.



Ahora, recibe a una Ucrania que llega en buena línea en el Grupo C, tras ganar sus últimos tres encuentros, dos de ellos a domicilio, sin encajar ningún gol. Así corrigió una derrota ante el líder, el mismo rival que derrotó a España, Eslovaquia.



El técnico de Ucrania, Mijaíl Fomenko, considera que la actual España dista mucho de la no estuvo a la altura en el Mundial de Brasil, cuando cree que "el cansancio físico y psicológico que le impidió competir con éxito" y ahora lo ve "cosa del pasado".



"Lo que hemos visto en los últimos tiempos nos muestra que España es de nuevo la selección que ganaba todo", dijo Fomenko, quien adelantó a la afición ucraniana que el partido del viernes en Sevilla será "complicado".



Ucrania llega al Sánchez Pizjuán con los mismos nueve puntos que España y tres menos que Eslovaquia, líder del Grupo C con cuatro victorias en sendos partidos. De ahí que para los ucranianos el duelo de Sevilla sea crucial para sus aspiraciones de clasificarse para la Eurocopa 2016.



Con la disciplina y la agresividad como claves de su juego, Ucrania buscará evitar que España tenga largas posesiones de balón y dañar en un ataque rápido que buscará cualquier mínima opción para lanzar contraataques.



"Nuestros jugadores han disputado suficientes partidos y, por tanto, no veo problemas que impidan obtener un buen resultado en España", dijo Fomenko.



La designación del turco Cüneyt Çakir para dirigir el encuentro de Sevilla fue recibida en Kiev como un buen augurio: de los tres partidos que ha dirigido a Ucrania, el equipo de Fomenko ha ganado dos y ha empatado uno.



Alineaciones probables:



España: Casillas; Juanfran, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Busquets, Koke; Iniesta, Cesc, Silva; Morata o Isco.



Ucrania: Pyatov; Khacheridi, Shevchuk, Fedetskyy, Rakitskiy; Tymoschuk, Andriy Yarmolenko, Konoplyanka, Sydorchuk; Zozulya y Oliynyk.