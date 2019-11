La emoción de Roberto Bautista tras dar el primer punto de la final tres días después de la muerte de su padre

"Estoy muy contento por la victoria. Hoy no podía haber jugado sin todo el esfuerzo y el trabajo de todos mis compañeros durante la semana", dijo en declaraciones a Movistar Plus, después de ganar (7-6(3), 6-3) a Felix Auger-Aliassime y dejar a España a una victoria de la sexta Ensaladera.

"Después de una semana tan complicada y tan difícil, creo que para salir de ahí hay que dar la cara, hay que dar un paso adelante y creo que es lo que he hecho. Hoy eran todo dificultades, adversidades y por suerte me he sabido sobreponer a todas y dar el punto a España", añadió el castellonense.

El número nueve del mundo tuvo que abandonar el equipo español de Copa Davis el jueves, por las malas noticias que terminaron confirmando la muerte de su padre. El sábado ya estaba en el banquillo en la semifinal contra Gran Bretaña y en la final volvió a la pista con una brillante actuación