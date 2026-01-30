Edu García: "Volvió José Mourinho a nuestras vidas"

Cómo esa canción veraniega trillada y olvidada, volvió José Mourinho a nuestras vidas. Esa galopada eufórica final tras acogotar al Real Madrid en Lisboa, nos rememoró una época en la que el portugués nos marcaba la agenda y nos dictaba el contenido de las tertulias.

Evidencia estar en la recta final tras muchas curvas y derrapes, digámoslo, hace ya algún lustro que por sus manos no pasa un equipo ganador que le permita volver a ser carne de vitrina. Pero el guionista vital le reserva alguno de esos golpes sorprendentes como el de la pasada noche, motivando a un vestuario normalito e impulsando una de esas victorias estrambóticas (y merecidas) que le permiten acaparar portadas.

Maestro y discípulo se arrejuntaron. Abrazo sentido al inicio y trampa gestada final para demostrar quién es quién y dónde está cada uno hoy en día. Mou convenció a los suyos de cómo proceder, listando las deficiencias rivales con precisión de cirujano. Y Arbeloa lo vio. Asumió en segundos que tocaba cruzar los dedos al combinarse en Da Luz el plan pergeñado por los locales, y una actitud pusilánime en los blancos que acabó reconociendo Mbappe tras la colleja recibida.

El entrenador luso se ha pasado varias pantallas, varios juegos, desgastando proyectos y llenando sus arcas. Un poquito Richelieu, un muchito Rasputin y algo del carácter artero napoleónico (el pequeño, ante un espejo, se creía esbelto y con pelazo). Todo sea por la victoria aplastante, y si el derrotado no se resigna y se revuelve, mejor, más saborcillo.

Tras el choque del miércoles, alguno (no en voz alta) se lo imaginó de nuevo en el vestuario del Bernabéu dominando el cotarro, metiendo en cintura. Escalofrío paralizante sintieron otros tantos. En verdad, si se diera, todos tendríamos más tensión que el biógrafo de Ábalos.