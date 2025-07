Cuál será el siguiente rival de Ilia Topuria: El 'Matador' revela cuál podría ser su próximo desafío en el octógono

La carrera de Ilia Topuria desde su llegada a la UFC ha dejado clara las habilidades del peleador hispanogeorgiano tanto dentro del octógono, donde mantiene un récord invicto de 17-0, como su capacidad como gurú para predecir con pasmosa exactitud la forma en la que se resolverán sus combates.

Ahora tras vencer al legendario Charles Oliveira en su llegada al peso ligero y conquistar el doble cinturón de campeón, el 'Matador' deberá afrontar su primera defensa de título en esta categoría donde existen varios aspirantes ansiosos de conseguir acabar con el campeón 'libra por libra' número uno de la compañía más prestigiosa de las artes marciales mixtas.

Justin Gaetjhe, Paddy Pimblett, Arman Tsarukyan o incluso una posible revancha contra Max Holloway son algunos de los posibles desafíos para Topuria en la que sería su décima pelea desde que llegó a la empresa dirigida por Dana White.

Los nombres en el punto de mira: Gaethje y Pimblett

Durante sus recientes participaciones en streamings junto a los 'Nelk Boys', el hispanogeorgiano ha respondido sin rodeos a las dudas sobre su próximo adversario en el octágono y ha alimentado aún más la expectación sobre un futuro enfrentamiento de alto voltaje.

Topuria ha sido claro respecto a las opciones que ve más plausibles para su siguiente combate titular: "Creo que van a intentar que sea Justin (Gaethje), o Paddy (Pimblett). Según el campeón, la UFC estaría valorando estos dos rivales tanto por el interés mediático como por las historias personales detrás de cada posible emparejamiento.

Sobre Justin Gaethje, que llegaría tras su segunda victoria ante Rafael Fiziev, Topuria reconoce que el estadounidense busca una oportunidad por el cinturón tras dos intentos fallidos ante Khabib Nurmagomedov y Oliveira, aunque tras la última defensa del español, el propio Gaethje ha deslizado públicamente que podría retirarse si no le conceden esta opción de inmediato.

En cuanto a Paddy Pimblett, la animadversión entre ambos viene de lejos. Topuria desafió directamente al británico tras su último triunfo: "El rubio que no me gusta, si cree que está preparado, que me lo traigan". De hecho, la tensión se hizo evidente en su último careo televisivo y el intercambio de palabras incisivo con Pimblett marca uno de los duelos más esperados por la afición europea.

Opciones menos probables: Tsarukyan o Holloway

En los propios streamings, Topuria subrayó que Arman Tsarukyan, el número uno del ranking, no es actualmente una opción contemplada por la promotora según la información de la que dispone: "No está en la conversación sobre Arman", sentenció el campeón, mostrando su preferencia por enfrentarse a rivales con más tirón mediático o historia personal pendiente.

El armenio fue "sancionado" por la compañía tras retirarse de su pelea el pasado enero contra el entonces campeón Islam Makachev un día antes del evento, citando una lesión en la espalda sufrida mientras bajaba de peso. Esto hizo que la UFC le descartara como el posible rival contra Topuria y redujera temporalmente sus opciones de pelear contra el título.

Por otro lado, también se ha rumoreado una posible revancha contra Max Holloway quién recientemente venció al veterano Dustin Poirier en su última pelea antes de su retiro. Esta opción aunque atractiva por el estilo de 'striking' de ambos peleadores es poco probable, ya que el hawaiano perdió de forma contundente contra el 'Matador' con un espectacular gancho de izquierda en el tercer round que por primera vez hizo que este veterano luchador besara la lona.

Un objetivo claro: Makachev o el triple cinturón

Desde que Topuria anunció que dejaría vacante el cinturón del peso pluma en busca de nuevos desafíos su mirada parecía fijada en un único adversario: el peleador ruso Islam Makachev. El duelo entre ambos es uno de los enfrentamientos más deseados tanto por los fanáticos como por varios expertos en la disciplina, ya que ambos poseen capacidades similares en sus estilos de lucha.

La cuestión es que el daguestaní decidió hacer lo mismo y ascender a la siguiente categoría, el peso welter, después de que su amigo Belal Muhamad perdiera el cinturón ante Jack Della Maddalena en mayo de este año. La pelea se espera que tenga lugar a finales de este año y su resultado marcará la siguiente diana para el único doble campeón en la historia de la UFC en conseguirlo de manera invicta.

Cabe mencionar que este ansiado combate no está por encima de las aspiraciones de Topuria de ser el primer peleador en ser coronado en tres categorías diferentes, aunque este sí ha dejado claro en varias ocasiones que no piensa pelear por muchos más años porque quiere disfrutar de su familia y no pelear hasta una edad avanzada como otras leyendas de esta disciplina.

Lo que es evidente es que Topuria sigue conquistando cimas en la competición de artes marciales mixtas más seguida del planeta, y que su siguiente pelea volverá a centrar la atención de España y Georgia que ansían seguir viendo a su paladín rompiendo barreras dentro del octágono.