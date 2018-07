Cristiano ejerce de anfitrión en la primera visita del Eibar al Bernabéu

El Real Madrid, con la presencia de Cristiano Ronaldo de titular tras la decisión del Comité de Competición de retirarle la amarilla de Vallecas, recibe con bajas importantes y rotaciones obligadas de Carlo Ancelotti, a un Eibar que se estrena en Primera en el Santiago Bernabéu.



Vencidas dos jornadas del reto de diez marcado por Ancelotti a sus jugadores, el siguiente rival del Real Madrid a la espera de un error del líder, el Barcelona, en su difícil visita al Sevilla, es un Eibar que sueña con estrenarse puntuando en un estadio que visita por primera vez en la elite.



Las rotaciones anunciadas por el técnico madridista para el mes de abril llegan pero de forma forzada por la cantidad de bajas que sufre. Se palían con la recuperación de Pepe de su lesión muscular y la presencia de Cristiano Ronaldo. La amarilla recibida en Vallecas cuando fue víctima de un penalti no señalado, ha sido retirada por el Comité de Competición y el portugués podrá seguir buscando goles que aumenten su racha.



Tras marcar en el Camp Nou firmó cinco dianas al Granada y fue [[LINK:INTERNO||||||decisivo abriendo el camino al triunfo en un partido duro en Vallecas]]. El Real Madrid tuvo que hacer tanto desgaste físico que Ancelotti no decidirá su equipo titular para medirse al Eibar hasta el día del partido. Cuenta con las bajas por sanción de dos jugadores claves en el centro del campo, el alemán Toni Kroos y el colombiano James Rodríguez.



Le quitan la opción de apostar por ellos dos jugadores que están firmando una temporada aciaga. Leves molestias dejan fuera de combate al alemán Sami Khedira y al portugués Fabio Coentrao. Provoca que con Isco Alarcón con puesto asegurado en su vuelta al once tras dos partidos fuera, ante Granada por sanción y Rayo por decisión técnica, Asier Illarramendi y Jesé Rodríguez sean los dos elegidos para jugar de titulares.



Si Ancelotti da descanso a Marcelo, pensando en el duelo de Liga de Campeones del martes en el Vicente Calderón, será Álvaro Arbeloa el que cambie de banda para jugar en el costado izquierdo.



La rotación también llega a la portería, donde el costarricense Keylor Navas será titular e Iker Casillas se quedará relegado al banquillo. Ancelotti defendió una vez más su figura en la víspera y descartó que su decisión tenga que ver con una protección al capitán por los silbidos que cada encuentro le dedica un sector de la afición del Santiago Bernabéu.



Mientras, el debutante Eibar, que lucha por la permanencia y respira algo tras una victoria que necesitaba más que nunca ante el Málaga, intentará amargar la tarde al poderoso Real Madrid, en el duelo que abrirá la jornada 31 de la Liga en el Santiago Bernabeu.



El conjunto guipuzcoano visitará por vez primera el campo merengue como militante de Primera División, que ya pisó en la Copa del Rey en enero de 2004 y donde ha jugado contra el filial Castilla. Viaja a la capital con humildad, pero con el objetivo de seguir un año más en la máxima categoría, y actuará animado por su victoria ante el Málaga en Ipurúa del pasado martes, con la que puso fin a una mala racha de once partidos sin ganar.



El técnico guipuzcoano, Gaizka Garitano, sufre la baja de Eneko Bóveda por sanción. Además, el delantero Ángel Luis Rodríguez se está recuperando de una operación de apendicitis. El defensa central alicantino Rafa Páez, que se formó en los equipos cadete y juvenil del Real Madrid desde 2009 hasta 2013, sigue sin poder estar disponible porque la FIFA le ha denegado el pase internacional tras ser cedido por el Liverpool inglés en enero.



Garitano recupera a Raúl Navas y Federico Piovaccari, quienes ya han cumplido su sanción frente al Málaga. La expedición eibarresa estará compuesta por 22 futbolistas, que viajan en autobús el viernes hasta Madrid, donde entrenarán en las instalaciones de Valdebebas a partir de las cuatro de la tarde, el mismo horario del partido del sábado.



Alineaciones probables:



Real Madrid: Keylor Navas; Arbeloa, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Illarramendi, Modric, Isco; Jesé, Cristiano Ronaldo y Benzema.



Eibar: Xabi Iruretagoiena; Lillo, Raúl Navas, Añibarro, Dídac Vilà; Dani García, Borja Fernández; Capa, Arruabarrena, Saúl Berjón; y Piovaccari.