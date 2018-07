Yeray Álvarez: "Esto me lo tomo como un premio"

El defensa del Athletic Club Yeray Alvarez, uno de los siete convocados por Julen Lopetegui para completar los entrenamientos de la selección española hasta que se incorporen los jugadores del Real Madrid, calificó "como un premio" y subrayó que su caso es una demostración de que "con mucho espíritu y fuerza puedes conseguir lo que te propongas".

"Esto me lo tomo como un premio. No ha sido un año fácil para ninguno de mis compañeros y para mí mucho menos, pero Unai (Núñez), Iñaki (Williams) y yo nos lo tomamos como un premio y estamos muy contentos", comentó Yeray Alvarez este martes en rueda de prensa, donde recalcó que para él y su "familia" el hecho de haber sido llamado como uno de los refuerzos para estos días fue "una noticia estupenda".

Ve favorita a España

El vizcaíno está de nuevo en Las Rozas casi un año después de que se anunciase una recaída en la recuperación de su cáncer testicular, del que ya parece plenamente curado. Tras ser considerado como un ejemplo, remarcó que ha mandado "muchos mensajes a toda esa gente que pasa por lo mismo". "Sobre todo son de ánimo y fuerza, de decirles que de esto se sale y que con mucho espíritu y fuerza puedes conseguir lo que te propongas", aseveró.

El central rojiblanco no quiere pensar en el futuro en la Absoluta, pese a que se pueda abrir un hueco con la marcha de Gerard Piqué tras el Mundial. "Una vez que llego aquí, más allá de la gente que lo deje o venga, lo que me propongo es trabajar día a día y disfrutar de estos días que nos han dado la oportunidad para aprender de ello. Lo que pase más adelante no lo sabes, hay que trabajar durante todo el año para poder estar aquí", afirmó.

Finalmente, Yeray Alvarez indicó que, "sinceramente", sí ve "favorita" a la selección española en Rusia. "Es un equipo increíble y les veo con muchas posibilidades", confesó el defensa de Barakaldo.