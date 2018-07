Thiago, a la prensa sobre las críticas: "Si no ayudáis, es más difícil"

Thiago Alcántara compareció en rueda de prensa y se refirió a las críticas hacia la Selección : "No hicimos nuestro mejor juego, pero estamos todos juntos para ganar; si no ayudáis, es más difícil". Sobre De Gea , dijo que "si vierais los entrenos, veríais que trabaja como un puto animal".

El centrocampista hispano-brasileño Thiago Alcántara defendió a sus compañeros y la selección por el trabajo realizado hasta ahora en el Mundial de Rusia, considerando que, "para criticar, hay que estar en todo", aunque no se olvidó tampoco de que deben "mejorar todo" y de mostrar su apoyo a un David De Gea a quien ve trabajar "como un puto animal".

"No hemos elaborado nuestro mejor juego, pero somos España, estamos todos juntos para ganar. La opinión pública no valora las cosas buenas que se han hecho, recordáis el partido de Irán y de su gol que lo quita el VAR, cuando debemos estar todos juntos porque no hay otra. Si queréis que los jugadores apoyen más los comentarios de la prensa, deberíamos estar todos juntos, porque es más difícil solos", señaló Thiago en una rueda de prensa donde pidió también "autocrítica" a los periodistas.

El jugador del Bayern aprovechó para defender a su compañero David De Gea, criticado tras sus recientes actuaciones. "Está en la posición más desafortunada del campo, pero comparad cuántas veces ha salvado un partido y cuántas veces se ha perdido por él. Para criticar, tenéis que estar en todo, no sólo en los partidos. Si vieráis los entrenos enteros, veréis que trabaja como un puto animal. Nuestra confianza hacia David es gigante", confesó.

En esta situación de incertidumbre, se volvió a plantear la destitución de Julen Lopetegui y cuánto ha podido afectar, aunque para Thiago es una "suerte" contar ahora con Fernando Hierro, "un hombre de los pies a la cabeza" que se vio casi obligado a asumir un "rol con una responsabilidad gigante" y que, sin embargo, ha conservado el "gran nivel" con el que 'La Roja' se había preparado para el Mundial.

De todos modos, Thiago quiso ser "realista" y reconoció que España tiene que "mejorar todo, pero empezando por la confianza", que ha mermado la seguridad defensiva y en una presión tras pérdida cada vez más reducida. "En partidos más abiertos, como contra Portugal, puedes robar más y crear más peligro, pero con equipos donde el propio entrenador defiende en el área, es imposible", explicó.

Pese al rendimiento irregular en la fase de grupos, la selección española acabó líder y consiguió evitar el lado donde esperan Francia, Brasil o Argentina, entre otros. "Nosotros no tanteamos cuadros ni decimos si hay lados buenos. Para nosotros, lo más importante es plantear bien el partido de Rusia", consideró.

"Vamos a tener que jugar contra miles de rusos y contra el estadio lleno. Tenemos la sensación de que estamos muy lejos de casa, siempre con más aficionados del equipo rival que nos abuchean y apoyan al rival. Eso se notó en el campo, imagínate ahora contra Rusia, aunque somos profesionales", añadió.

El exazulgrana se perfila como titular para el decisivo choque frente a Rusia después de ser suplente ante Portugal e Irán, pero con la oportunidad ante Marruecos. Thiago, que no siente "miedo a fallar" cuando está en el campo, restó importancia a su posible titularidad, consciente de que hay "23 animales esperando la oportunidad", por lo que el único "palo" a nivel personal sería no acceder a los cuartos de final.

Por otro lado, pidió a sus compañeros "valorar" esta oportunidad del Mundial, situándose en el que supone los primeros octavos de final para varios de 'La Roja', pero que puede convertirse en los "últimos" de muchos de ellos, y criticando que, en una cita tan importante, sólo se hable de fracasos y se ejerza tanta presión a las selecciones favoritas.

"Alemania no ha perdido el Mundial, porque los Mundiales se ganan y punto, nadie los pierde. Es necesario tener la confianza suficiente. Nosotros hemos hecho de todo para ganarlo y espero que quede la sensación de que hemos disfrutado para lograrlo y para que la gente esté orgullosa", opinó.

Finalmente, el jugador del Bayern valoró el buen rendimiento de su compañero Diego Costa, máximo goleador de España con tres tantos. "Un delantero siempre es el jugador especial del equipo. Tenemos que leer sus características y por eso buscamos más balones en profundidad, porque sabes que lo va a ganar y defensivamente lo va a pelear", concluyó.