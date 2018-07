"Los sueños se cumplen": Las reacciones de los jugadores que irán al Mundial de Rusia

Un orgullo representar a mi país 🇪🇸 en #Rusia2018; un honor hacerlo como capitán; una enorme ilusión poder jugar mi cuarto Mundial.

It's an honour to represent my country 🇪🇸 at #Russia2018 and to do so as the team captain; I’m thrilled to be able to play my fourth #WorldCup. pic.twitter.com/YQQSjGMdCy