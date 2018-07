jornada de entrenamiento de la selección española

Alfredo Martínez: "Esperemos que mejore el fútbol de la selección española y arranque el Mundial con mucho mejor resultado"

Alfredo Martínez analiza desde Krasnodar, el último partido de la selección española, previo al arranque del Mundial, donde España ganó 1-0 a Túnez con un gol de Iago Aspas."Las sensaciones no han sido muy buenas, pero España no perdido ninguno de los dos previos contra Suiza o Túnez". Tras el encuentro, hoy toca jornada de entrenamiento post-partido, en la que "los titulares no han jugado". "Una jornada suave de recuperación, pensando ya en la selección de portugal, y en el gran reto de Sochi".