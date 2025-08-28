El ciclista Chris Froome hospitalizado de urgencia tras ser atropellado mientras entrenaba

El ciclista británico del equipo Israel-PremierTech Chris Froome ha sido hospitalizado de manera urgente después de sufrir un atropello mientras entrenaba en la zona de Saint-Raphaël (Francia), según ha adelantado el diario galo L'Equipe. En estos momentos se encuentra ingresado en el centro médico de Toulon hasta donde ha sido trasladado en helicóptero.

El británico es cuatro veces campeón del Tour de Francia, dos Vuelta a España y un Giro de Italia y estaba en su última temporada con el equipo israelí al que llegó en 2021 después de salir del Sky. A la escuadra británica llegó en 2010 y vistió sus colores durante 10 años, en los que llegó a ganar siete grandes competiciones y logró 46 victorias. El último, el circuito italiano de 2018.

A pesar de sus 40 años, no ha anunciado, ni comunicado su intención de dejar la alta competición.