La Vuelta reduce su recorrido en la última etapa cinco kilómetros por "motivos de circulación"

La organización quiere evitar el paso por la A-6 que coincide con el distrito de Aravaca (Madrid). La etapa estará marcada por el fuerte dispositivo policial.

La organización de la Vuelta a España ha decidido recortar 5 kilómetros la última etapa que se disputará este domingo entre Alalpardo y Madrid por "motivos de circulación". "Solo ha habido un pequeño cambio en el recorrido previo al circuito final de la última etapa de la Vuelta a España, eliminando el paso por Aravaca, lo que reduce en unos 5 km la etapa", ha señalado en un comunicado de la Vuelta.

La decisión se debe a "motivos de tráfico, para evitar pasar por la A 6", según fuentes de la Vuelta. Este sábado se disputa la vigésima etapa entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo, de 164,8 km, en medio de grandes medidas de seguridad por la oleada de protestas propalestinas que están marcando la presente edición.

