Del Toro se rebela en Bormio y refuerza la maglia rosa

En un duelo cara a cara con el ecuatoriano Richard Carapaz, el ciclista mexicano (Ensenada, 21 años) firmó a lo grande la decimoséptima etapa, disputada entre San Michele all’Adige y Bormio, de 155 km de recorrido, en la que aventajó en cuatro segundos, más la bonificación, al francés Romain Bardet y al ecuatoriano, segundo y tercero en meta. Del Toro, quien marcó en meta un tiempo de 3h.58.48, a una media de 38,9 km/hora, endosó 25 segundos a Simon Yates y 1.25 minutos a Egan Bernal. Un golpe moderado en tiempo, pero enérgico en el aspecto moral, recuperando con orgullo una confianza que puso quedar algo quebrada en la etapa de San Valentino, cuando el mexicano vio reducida su renta en la general. Sigue animada la clasificación por la maglia rosa. El patrón es Del Toro, y Carapaz ya le sigue a 41 segundos, tercero Yates a 51, y el canadiense Derek Gee a 1.57. El colombiano Egan Bernal es sexto a 4.43 y su compatriota Einer Rubio a 6.09.

La etapa del Mortirolo prometía batalla tras la revolución provocada por Carapaz la víspera en San Valentino. El coloso dolomítico no se subió por la parte más cruel, pero tampoco ofrecía un plácido paseo, sobre todo con el Tonale de aperitivo. Más de 3.800 metros de desnivel acumulado y la general apretada ofrecían una premisas dignas para un buen espectáculo. De inicio la carretera cuesta arriba, muchos ataques y Juan Ayuso penando a cada pedalada, perdiendo tiempo a las primeras de cambio, hundido en un grupo retrasado. La fuga tardó en formarse, pero al final se marcharon subiendo el Tonale (2a, 15.2 km al 6.1 %) 38 corredores.

En la aventura se metió, como en la víspera, Pello Bilbao; y el mejor colocado en la general era Brandon McNulty, un hombre del líder Del Toro, a 7.43 minutos. Visma incrustó a 3 hombres para servir a Simon Yates en los momentos venideros y el UAE perdió Jay Vine, victima de las pendientes del Tonale. Coronó el puerto Lorenzo Fortunato, insaciable ante una pancarta de montaña, reforzando la "maglia Azzurra" de mejor escalador. El pelotón pasó a más de 3 minutos, dando la impresión de que los favoritos querrían resolver entre ellos la etapa en las últimas subidas.

En el Mortirolo se animó el patio con Carapaz de nuevo como protagonista. La subida de 12.7 km al 7.6 por ciento empezó a seleccionar la fuga, coronó primero el portugués Afonso Eulalio, en el grupo de Fortunato y Bardet, y fue escenario de otro ataque "Made in Carapaz". La "locomotora del Carchi" arrancó a 2 km de la cima soltando a sus rivales, quienes en principio no pudieron seguir su rueda. No pasó a mayores esa ofensiva, pues los Simon Yates, Del Toro y Bernal lograron atrapar a Carapaz en el descenso. Un aviso, unos síntomas a tener en cuenta. Bajando volvió a avisar Carapaz, quien enlazó con su compañero Stainhauser en el falso llano que conducía hacía la última dificultad del día. Esta vez cedió en su empeño al ver que a pocos segundos perseguían Del Toro y Simon Yates rodeados de compañeros de equipo.

Restaba la subida a Le Motte (3a, 3.1 km al 8 %) antes de la meta de Bormio. Al comienzo del puerto la avanzadilla, con 8 hombres entonces apenas contaba con medio minuto sobre el grupo de la maglia rosa, donde marcaba un ritmo amenazante el UAE con Majka, Arrieta y Yates. Por delante saltó Bardet por la etapa. Estaba cerca de lograrla, pero cerca de la cima de Le Motte atacó con consistencia Del Toro. A su rueda se soldó Carapaz, y ese mortífero dúo sumó fuerzas para eliminar a rivales comunes: Simon Yates y Egan Bernal. Atrapado el francés a 5,5 de meta, ahora un trío se iba a jugar la gloria en Bormio. Parecía que habría entendimiento hasta la recta de meta, pero en el Giro siempre surgen sorpresas. Atacó Del Toro a 1,6 de meta, abrió un puñado de segundos, y hasta meta. Miró atrás, tenía tiempo y espacio para celebrar. Un golpe de orgullo, de líder, para celebrar su primera victoria en el Giro. Ahora a esperar el fin de semana. Arderá el Giro, seguro.

Este jueves la decimoctava etapa tendrá lugar entre Morbegno y Cesano Maderno, con un recorrido de 144 km. Será el único respiro para el pelotón antes de llegar a Roma, con esta jornada que incluye 3 puertos intrascendentes, dos de tercera y uno de segunda. Los últimos 44 km son llanos. Los esprinters y aventureros ante su oportunidad.