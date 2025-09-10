Qué pasa en La Vuelta: las protestas por Gaza tensan el ambiente de cara a su última etapa en Madrid

Tan solo quedan cuatro días para que la edición de La Vuelta a España 2025 llegue a su fin. Una edición que, más allá del ganador, será recordada por las protestas propalestinas que han marcado varias etapas de la carrera, obligando a algunas de ellas a finalizar antes de tiempo su recorrido.

El director de la Vuelta, Javier Guillén, ha asegurado a los medios que el "propósito es llegar hasta Madrid" el próximo domingo 14 de septiembre. "Está siendo una vuelta muy dura, muy intensa y en la que se ha generado un extraordinario debate al que nunca hemos querido entrar", ha añadido.

Asimismo, ha recalcado que la participación de Israel es válida porque "no hay un organismo internacional que haya establecido sanciones", por eso en la Eurocopa jugó Israel o "ayer se jugó un partido de Italia contra Israel. No está prohibida la participación de estos equipos porque ninguna federación internacional los ha vetado".

Marlaska pide que no se ponga en riesgo la seguridad, pero defiende las protestas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido que "no se ponga en riesgo" la seguridad de los ciclistas, al mismo tiempo que ha defendido las protestas, las cuales ha calificado de "necesarias y legítimas". "El genocidio en Gaza determina que la gente quiera visualizar su protesta, su posición y la necesidad, evidentemente, de ponerle fin. Pero también, a la vez, esto se tiene que compaginar con la seguridad", ha señalado.

Igualmente, ha defendido el trabajo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que demuestra que en España, "como una democracia plena", está garantizando el derecho a la manifestación. "Estoy convencido de que va a ser posible el desarrollo absolutamente normal" de la etapa, ha concluido.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado en una entrevista en Antena 3 a la Delegación de Gobierno "el mismo dispositivo de seguridad" que el que se lleva a cabo en los juzgados de Plaza de Castilla con la declaración de Begoña Gómez. Según Díaz Ayuso, "la máxima seguridad", que han solicitado por carta, "es competencia exclusiva de Marlaska y de los delegados del Gobierno".

La presidenta madrileña se ha mostrado contraria a las protestas porque "atentan contra la imagen de España" y ha recordado que en la Vuelta a Cataluña en marzo, en la que también participó Israel y ganó una etapa, "no pasó nada". Por ello, se ha preguntado "por qué hay que hacer este daño a la imagen de España".

El PSOE madrileño no asistirá al final de La Vuelta y Más Madrid participará en las protestas

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha informado de que no va a asistir el domingo a la final por "solidaridad" con Palestina. "La masacre del genocidio en Gaza tiene una respuesta ciudadana ante la falta de respuesta de los gobiernos del Partido Popular, especialmente aquí en la Comunidad de Madrid, donde se niega el horror y que haya un genocidio contra el pueblo palestino", en referencia a las palabras del alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Igualmente, ha pedido al Ayuntamiento y a la Comunidad "colaboración con la Delegación de Gobierno" porque "garantizar la seguridad es uno de los temas más importantes". "Condenamos las afirmaciones que están haciendo el PP de Madrid, tanto Ayuso como Almeida, porque los derechos humanos son derechos humanos en España, Ucrania y Palestina" ha indicado.

Más Madrid, por otro lado, ha informado de que van a participar en las protestas y ha llamado a los madrileños a "la movilización" y "ola de dignidad" que va a recorrer las calles. También ha cargado contra Ayuso y Almeida porque "no representar el sentir" de los madrileños y por ponerse "del lado de los genocidas".

Varios incidentes a lo largo de la carrera

El pasado 3 de agosto se produjo un hecho insólito: la etapa 11, cuyo final estaba previsto en Bilbao, acabó tres kilómetros antes de llegar a la meta por "problemas de seguridad". "No habrá ganador de etapa" comunicó la organización. Una concentración propalestina multitudinaria que denunciaba la participación del equipo Israel Premier Tech bloqueó la zona de meta. Los manifestantes portaban banderas de Euskadi y Palestina y varias personas fueron identificadas y detenidas.

Dos días después volvieron a producirse incidentes, esta vez en el ascenso al Angliru. De nuevo, un grupo de manifestantes que denunciaban el genocidio en Gaza interrumpieron a los ciclistas cuando se disponían a iniciar la subida. Si bien, ese día sí pudo terminarse la etapa.

Cuando no terminó fue el martes 9 de septiembre debido a la presencia de un árbol cortado en la carretera, que obligó a finalizar la carrera a 8 kilómetros de meta. La organización de la Vuelta confirmó que se trataba de una nueva protesta propalestina.