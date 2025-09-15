Las protestas pro Palestina en La Vuelta en Madrid se saldan con dos heridos y 22 detenidos

Las protestas pro Palestina que obligaron a cancelar la última etapa de La Vuelta en Madrid han terminado con dos detenidos y 22 heridos, tal y como han informado fuentes policiales. El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha confirmado este dato en una declaración institucional en la que ha indicado que se congregaron unas 100.000 personas.

Asimismo, ha puesto en valor el "extraordinario" dispositivo de seguridad que ha permitido que las protestas se solventaran "sin incidentes graves" y ha calificado a los manifestantes, que han dado un "ejemplo de dignidad".

En palabras de Martín, en Madrid "se ha interrumpido una carrera física" para lanzar un mensaje "de solidaridad, humanidad y empatía con el sufrimiento del pueblo palestino". "En Madrid no se han asesinado a 65.000 personas, no se han bombardeado hospitales (...) en Madrid no se mata a la gente de hambre. Donde todo esto está pasando es en Palestina", ha añadido.

De esta manera se ha solidarizado con los manifestantes, pero también ha hablado de "solidaridad" con los deportistas y aficionados al ciclismo, y ha expresado su "reconocimiento y agradecimiento" a los agentes de seguridad que han intervenido en las dos etapas de La Vuelta que han transcurrido por la Comunidad, un total de 1.500 entre Policías y Guardia Civil.

Reproches a Almeida y Ayuso

En la declaración institucional, Francisco Martín ha aprovechado para reprochar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha acusado de "aplaudir con ardor la miserable justificación de los ataques israelíes".

Por ello, les ha pedido que reflexionen y que escuchen "al pueblo de la paz" y ponerse "del lado de la Justicia, la paz y la solidaridad en defensa de los Derechos Humanos", como la mayoría de la población española.

Igualmente, ha hecho referencia a que la inmensa mayoría se ha manifestado de forma pacífica "aunque algunos parece que hubieran preferido otra cosa" y ha reiterado que solo han sido detenidas dos personas en unas protestas que han congregado a 100.000.