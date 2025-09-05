Manifestantes pro Palestina interrumpen la fuga en La Vuelta camino al Angliru

La decimotercera etapa de la Vuelta a España ha vivido un nuevo momento de tensión cuando un grupo de manifestantes pro Palestina ha interrumpido la carretera a falta de 12,1 kilómetros para la meta, coincidiendo con el inicio del ascenso al mítico Angliru.

Los manifestantes, que protestaban contra la presencia del equipo Israel Premier Tech en la ronda española y mostraban su apoyo a la causa palestina, obligaron a detener momentáneamente la marcha de la carrera.

En ese momento se encontraban en cabeza de carrera el ecuatoriano Jefferson Cepeda (Movistar Team), el luxemburgués Bob Jungels (Ineos Grenadiers) y el kazajo Nico Vinokourov (XDS Astana), protagonistas de la fuga del día y con una diferencia de menos de dos minutos respecto al pelotón.

Tras la breve interrupción, la etapa se reanudó sin mayores incidentes, con la escapada aún al frente y el grupo principal apretando la persecución en busca de la victoria en una de las cumbres más emblemáticas del ciclismo mundial.

Antes el dúo perseguidor de la cabeza ha tenido otro percance que ha terminado solo en susto cuando un perro atado a una silla ha invadido la calzada cuando descendían a toda velocidad.