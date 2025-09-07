Un manifestante pro Palestina provoca la caída de un ciclista en La Vuelta

Las protestas pro Palestina están siendo las verdaderas protagonistas de esta edición de La Vuelta. La participación del equipo israelí Israel Premier Tech ha desatado todo tipo de opiniones y manifestaciones desde que comenzó la carrera española, que ha visto cómo alguna de sus etapas se ha interrumpido o no ha podido terminar.

Este sábado el día estuvo marcado por el hackeo a las emisoras de radio de la carrera, en la que se emitieron frases y canciones reivindicativas en favor de Palestina, y este domingo hemos visto cómo la irrupción de un manifestante ha provocado la caída de un ciclista a falta de 55 kilómetros para la meta.

Lo que parecía un aficionado que esperaba la llegada del grupo de los ciclistas fuera de la pista provocó la caída de Javi Romo (Movistar Team) al levantarse rápidamente portando una bandera palestina y dirigiéndose en dirección a la carretera por donde llegaban los ciclistas.

Romo se vio sorprendido por la acción de este manifestante y se fue al suelo. En una imagen posterior se ve cómo el ciclista se marchó corriendo en busca de este individuo, que había sido reducido por la policía.