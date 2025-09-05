ciclismo

Juan Ayuso se apunta su segunda victoria en La Vuelta

El español Juan Ayuso (UAE) se ha impuesto en la duodécima etapa de la Vuelta a España disputada entre Laredo y Los Corrales de Buelna, de 144,9 km, en la que mantuvo el maillot rojo de líder el danés Jonas Vingegaard (Visma).

EFE

Madrid |

Ayuso, en duelo al esprint con otro español, Javier Romo (Movistar), ganó su segunda etapa en la presente edición con un tiempo de 3h.16.21, a una media de 44,3 km/hora. La tercera plaza ha sido para el francés Brieuc Rolland, a 1 segundos. El grupo de favoritos cruzó la meta a más de 6 minutos.

En la clasificación general sigue al frente Jonas Vingegaard, le siguen el portugués Joao Almeida (UAE) y el británico Tom Pidcock (Q36.5), a 50 y 56 segundos respectivamente. Este viernes se disputa la decimotercera etapa entre Cabezón de la Sal y el Alto de L'Angliru, de 202,7 km.

