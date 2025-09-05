Juan Ayuso se apunta su segunda victoria en La Vuelta

Ayuso, en duelo al esprint con otro español, Javier Romo (Movistar), ganó su segunda etapa en la presente edición con un tiempo de 3h.16.21, a una media de 44,3 km/hora. La tercera plaza ha sido para el francés Brieuc Rolland, a 1 segundos. El grupo de favoritos cruzó la meta a más de 6 minutos.

En la clasificación general sigue al frente Jonas Vingegaard, le siguen el portugués Joao Almeida (UAE) y el británico Tom Pidcock (Q36.5), a 50 y 56 segundos respectivamente. Este viernes se disputa la decimotercera etapa entre Cabezón de la Sal y el Alto de L'Angliru, de 202,7 km.