Un grupo de manifestantes pro Palestina intenta parar la etapa de La Vuelta a 18 kilómetros de meta

Un grupo de unos 100 manifestantes ha entorpecido la vigésima y penúltima etapa de la Vuelta a España con una sentada a 18 kilómetros de meta que ha obligado a parar a la caravana de vehículos de carrera y a los corredores a esquivar el corte de la vía por ambos lados del lugar del incidente.

En el momento de la interrupción, poco antes de iniciar la subida al Puerto de Navacerrada, habían pasado los componentes de la escapada del día, pero los perseguidores se vieron obligados a pasar entre los coches de los equipos y de la organización y por los laterales de la calzada ante la avalancha de manifestantes, mientras que las fuerzas de seguridad trataban de despejar la carretera.

Los manifestantes se han sentado intentando taponar los dos carriles principales, si bien, los ciclistas han podido sortearlos al bordear la isleta por un carril que, en circunstancias normales, se trata de una incorporación junto con un ceda el paso a otro carril.

Los manifestantes, al darse cuenta de esto, han intentado levantarse y taponar ese carril, pero la Guardia Civil, que ha actuado con mucha rapidez, se lo ha impedido. Los ciclistas escapados, que han pasado por el punto crítico un minuto antes, han podido sortear a los manifestantes sin problemas.

La etapa estaba amenazada por las protestas, no solo por los manifestantes pro Palestina, también por grupos ecologistas que protestaban contra su paso por la Bola del Mundo, un espacio natural protegido. Por ello, el dispositivo de seguridad se ha reforzado para la ocasión: 1.100 agentes de la Policía Nacional y 400 de la Guardia Civil, que también se encargarán de velar por la etapa final en Madrid.

