Óscar Freire se encuentra "bien" y localizado, según asegura el hermano del ciclista triple campeón del mundo

Se han vivido momentos de máxima preocupación por el paradero del tricampeón del mundo de ciclismo, Óscar Freire. La familia del deportista, al parecer su mujer, ha denunciado su desaparición ante la Guardia Civil, tal y como informa el Diario Montañés. El citado medio añade que se perdió conocimiento sobre su ubicación este martes, pero no ha sido hasta el miércoles cuando se ha presentado la denuncia. La esposa apuntó a los agentes que se marchó de forma voluntaria y que no es la primera vez que deja en su casa su documentación, si bien al no tener noticias de él en las últimas 48 años decidió denunciarlo.

La Guardia Civil ha iniciado una investigación. Freire salió de su domicilio sin sus llaves, cartera, ni tarjetas de crédito. Asimismo, se ha encontrado su vehículo sin rastro del exciclista. Los investigadores continúan con su búsqueda sin que hasta el momento haya resultado.

La última aparición pública fue en el AIUIa Tour como invitado a la carrera. Posteriormente, este lunes, regresó a su domicilio en el que se reunió con su mujer y tres hijos.

Su hermano dice que está bien

Sin embargo, Onda Cero ha podido contactar con el hermano de ciclista que ha asegurado que se encuentra "bien". Así lo ha confirmado el director de Radioestadio, Edu García, en el programa 'Y ahora Sonsoles'. Ante la pregunta del periodista Javier Barbero: "¿Lo tienes localizado y está bien?", el hermano ha dado una respuesta afirmativa.

Triple campeón mundial

Oscar Freire Gómez nació el 28 de febrero de 1974 en Torrelavega, Cantabria. A lo largo de su brillante carrera deportiva, Freire se destacó como un sprinter excepcional y uno de los ciclistas más completos de su generación, compitiendo entre 1999 y 2012, principalmente con el equipo Rabobank.

Sus mayores logros incluyen tres títulos consecutivos de Campeón del Mundo en Ruta (2002, 2003 y 2004), un récord que lo posiciona como uno de los ciclistas más exitosos en esta disciplina. Además, ganó importantes clásicas como Milán-San Remo en tres ocasiones (2004, 2007 y 2010) y múltiples etapas en las grandes vueltas, incluyendo siete victorias en la Vuelta a España y varias etapas en el Giro de Italia y el Tour de Francia.

Freire se retiró del ciclismo profesional en 2012 con un palmarés que lo convirtió en uno de los deportistas españoles más respetados de su época y uno de los mejores ciclistas españoles de la historia moderna.