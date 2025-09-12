Borja Iglesias, sobre los incidentes en La Vuelta: "Me sorprende que demos más importancia a parar una carrera que a un genocidio"

El delantero del Celta Borja Iglesias salió este jueves en defensa de los miles de personas que se están movilizando durante el transcurso de la Vuelta a España para protestar por la presencia en la carrera ciclista del equipo Israel Premier-Tech.

“Me sorprende que le demos más importancia a parar un evento deportivo que a un genocidio, por ejemplo. Es algo que no termino de entender mucho”, afirmó el atacante del equipo celeste.

En este sentido, el exfutbolista del Betis dijo que tiene “muy presente” lo que está sucediendo en la franja de Gaza y por eso entiende el enfado de todos los manifestantes.

“Es algo que está muy presente en la vida de todos. Somos muy conscientes de la situación que estamos viviendo. A veces hay que pararse, reclamar algo que es obligatorio, que son los derechos humanos y el respeto. Cualquier situación es buena para intentar hacer de esto algo mejor”, declaró.

En una larga comparecencia ante los periodistas, el futbolista santiagués reconoció que su deseo siempre fue regresar a Balaídos, lo que no impidió que durante el verano viviese momentos de “dudas” porque no dependía únicamente de él.

“Muchas veces hay cosas que ni tan siquiera los protagonistas tenemos la posibilidad de manejar. Por eso, agradecer también el esfuerzo que han hecho el Celta y el Betis para que todo saliera como yo quería”, manifestó el delantero, quien no escondió la importancia que Claudio Giráldez ha tenido para su continuidad en Vigo.