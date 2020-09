Casillas tenía razón. Las elecciones federativas ni son justas, ni son transparentes. El remo, un ejemplo

La acusación iba directa a la inacción de la secretaria de Estado Irene Lozano. Casillas se dio cuenta rápidamente que su petición de un proceso electoral "justo y transparente", había caído en saco roto.

Los que están dentro de las federaciones no quieren levantar la voz, pero sí susurran. "El sistema electoral federativo no es ni justo ni transparente. Está creado para perdurar en el tiempo y, aunque todo el mundo en la política deportiva lo sabe, nadie lo quiere cambiar porque se vive muy bien. Hay salarios y prebendas impensables para dirigentes con escasa preparación, que pueden colocar a sus peones con unas condiciones que no tendrían ni en sus mejores sueños", me apunta un veterano y poderoso dirigente del deporte que reconoce en la confidencialidad que "cuando entras en la rueda vives tan bien que no quieres salir, aunque seas consciente de que el sistema está muy lejos de la democracia".

Masterclass de clientelismo en el remo español

Si la secretaria de Estado Irene Lozano ejerció de amanuense del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en el ´Manuel de Resistencia´, la presidenta del remo español, Asunción Loriente, bien podría escribir el ´Manual de cómo gobernar para permanecer en el cargo´, a través de este sistema clientelar que tan bien define el juez Pedraz en su auto de la Operación Soule contra la corrupción en el fútbol federativo.

La comisión directiva y el CSD y las elecciones

El agua une al remo y a la vela y a sus dos presidentas, Asunción Loriente y Julia Casanueva, “miembras” de la Comisión Directiva del CSD y las dos únicas que no han arrancado sus procesos electorales de las 35 federaciones olímpicas.

Me apunta un avezado presidente federativo que “Irene Lozano todavía no debe saber que las tres mujeres que metió en la Comisión Directiva para buscar la paridad de género, las presidentas de vela y remo junto a la ex judoca Ana Carrascosa, son afines a Alejandro Blanco. Cuando lo sepa, y después de lo ocurrido en los últimos días, igual hubiera preferido mantener a Tebas”.

Nuevos miembros natos en el remo

De momento, este jueves 10 de septiembre, la secretaria de Estado resolvió autorizar a la Federación Española de Remo (FER) “poner a dedo” a tres nuevos votantes para las elecciones que se deben celebrar durante lo que resta de 2020, aunque todavía no hayan sido convocadas por la presidenta.

La decisión está amparada en la Orden que regula los procesos electorales en las federaciones deportivas y que dice que “podrán ser miembros natos de la Asamblea, en un número no superior a cuatro, aquellas personas que por sus méritos, trayectoria o reconocido prestigio deportivo se determine conforme a los criterios que establezca el Reglamento Electoral”.

Para delimitar más los tres nuevos miembros natos y que no haya duda de que estamos ante un sistema “digitocrático”, Asunción Loriente añadió bases cerradas al “concurso” de asambleístas:

“El deportista, el técnico-entrenador y el juez-árbitro con mejor palmarés olímpico. En caso del deportista y el técnico computarán en orden de importancia el mayor número de medallas de oro, luego de plata, de bronce, de cuartos puestos, y así sucesivamente. Para el caso del árbitro se atenderá al mayor número de participaciones olímpicas y después paralímpicas”.

Con estas premisas sólo hay que bucear en las estadísticas para saber que los elegidos son:

Deportista: Luis María Lasúrtegui

Plata olímpica en Los Angeles 84 junto a Fernando Climent pero con mejor palmarés olímpico por su cuarto puesto en Moscú 80.

Como entrenador y árbitro el palmarés avala a dos veteranos del remo español que se merecen todos los honores como Patxi Sarasua (85 años) – único técnico con medalla olímpica al estar al mando de la embarcación de Climent y Lasúrtegui en Los Angeles- e Iñaki Egíbar Praderas (89 años). Por supuesto que los tres son merecedores de estar en esa Asamblea pero, aunque legal, no parece muy decoroso que se permitan este tipo de prácticas desde el CSD a un mes de las elecciones.

Delegaciones "fantasma"

Pero el movimiento del ajedrez electoral que más indigna al presidente de la Federación Andaluza y aspirante a la presidencia de la FER, Javier Cáceres, es el de las delegaciones que en el argot denominan “fantasma”.

En la asamblea que se celebra este domingo 13 de septiembre en el COE, Loriente pretende aprobar, a menos de un mes de la convocatoria de elecciones, 6 nuevas delegaciones territoriales, de las que denuncia Cáceres “en cinco de ellas no hay ni actividad”. La realidad es que si la asamblea controlada por el régimen actual las aprueba e Irene Lozano lo consiente, Loriente habrá conseguido 9 votos a dedo en unos movimientos que desnudan todas las vergüenzas del modelo federativo español.

Definición de miembros natos

Tras consultar la definición con varios presidentes que huelen a nuevas prácticas y aspirantes a serlo diríamos que “son aquellos miembros de la asamblea con derecho a voto a los que hay que cuidar con todo tipo de prebendas durante la legislatura, prometer que les darás lo que te pidan para el siguiente mandato y, sobre todo, conseguir que no se enfaden porque ellos tienen su voto pero además poder de influencia sobre otro importante núcleo de votantes”.

Por lo tanto, aumentando los miembros natos y disminuyendo los elegibles dentro de la asamblea, las opciones de derrotar al poder establecido prácticamente desaparecen.

Dentro de esta estructura “cuasi feudal” en la que se basa el modelo federativo español, la única esperanza está en ver como surgen como gotas en el desierto presidentes de nueva hornada que se atreven a limitar los mandatos en sus deportes. Casos de Raúl Chapado en atletismo, Manuel Casado en motociclismo, Jorge Garbajosa en baloncesto, el propio Javier Cáceres en la Federación Andaluza de Remo o una ´rara avis´ en el fútbol, como el presidente de la Federación Madrileña, Paco Díez.

Otros ya se lo empiezan a plantear, por lo que nosotros seguiremos predicando en el desierto.