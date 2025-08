Carolina Marín un año después de su lesión de rodilla: "Hoy hace 365 días que la vida me cambió bastante"

La campeona olímpica Carolina Marín ha querido recordar en Onda Cero el primer aniversario de la grave lesión de rodilla que le obligó a retirarse de la semifinal olímpica de París 2024, Tras meses de recuperación y reflexión, repasa lo aprendido en este tiempo difícil.

La onubense aprovechó la ocasión para agradecer el cariño de los seguidores y subrayar la importancia de ser un referente más allá del deporte.

El tercer gran golpe: la lesión que cambió su trayectoria

El 4 de agosto de 2024, durante la semifinal de bádminton de los Juegos Olímpicos de París, Carolina Marín sufrió su tercera rotura grave de rodilla, exactamente del ligamento cruzado anterior y los dos meniscos de su pierna derecha. Marín dominaba el partido con ventaja, cuando un mal apoyo al intentar alcanzar un volante la dejó tendida en el suelo y fuera de la final olímpica que acariciaba con la punta de los dedos.

Las imágenes de la campeona, entre lágrimas, conmocionaron al mundo del deporte y reavivaron el recuerdo de lesiones previas, incluida otra rotura similar en la misma articulación en 2019 y otra en la rodilla izquierda en 2021.

La operación fue un éxito, pero el reto mental y físico volvió a ser titánico. Marín, conocida por su fortaleza, mandó el siguiente mensaje:

"Hola a todos los amigos de Onda Cero. Pues sí, hoy hace 365 días que la vida me cambió bastante. Mi tercera rotura de rodilla Y bueno, he aprendido muchísimas cosas, eh? En todo este año me ha devuelto muchas cosas bonitas", declaró la deportista de 32 años.

Además Marín expresó en su mensaje que "la gente es con lo que más se quedo y con el cariño y el apoyo de toda la gente", y añadió que durante estos meses ha podido también "disfrutar mucho más de mi familia, pasar más tiempo con mis amigos"

"Sobre todo orgullosa porque la gente a día de hoy me sigue diciendo que sí soy un ejemplo como persona y como deportista y al final eso es lo que más vale en esta vida", culminó.

Un palmarés sin precedentes en el bádminton español

Pese a los contratiempos, Carolina Marín es una de las deportistas más laureadas de la historia de España. Cuenta en su haber con:

Oro olímpico en Río 2016.

Tres títulos mundiales (2014, 2015, 2018).

Siete títulos de campeona de Europa.

Ha sido número uno del ranking mundial durante más de un año, consolidando el bádminton español en la élite internacional.

El valor del ejemplo y la superación

La trayectoria de Marín es un ejemplo de resiliencia y superación ante las adversidades. Un año después de su tercer gran revés físico, Carolina utiliza su experiencia para inspirar a quienes sufren por las lesiones: la experiencia, asegura, le ha permitido disfrutar más de su familia y amigos y recibir "muchísimas cosas bonitas" tras el varapalo deportivo.

Como ella misma resume, el mayor logro de este año ha sido el reconocimiento de quienes la consideran un "ejemplo como persona y como deportista". Carolina Marín sigue siendo un referente de esfuerzo, entrega y dignidad tanto en la pista como fuera de ella, y su periplo continúa inspirando a aficionados y nuevas generaciones dentro y fuera del bádminton.