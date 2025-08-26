Carlos Alcaraz explica la razón por la que se ha rapado para el US Open y señala a su hermano: "Entendió mal la máquina y me lo cortó"

Carlos Alcaraz ha desvelado la curiosa razón detrás de su sorprendente cambio de look para el US Open, apareciendo completamente rapado por un error con la máquina de cortar el pelo que manejaba su hermano.

El tenista murciano afirmó entre risas: "Mi hermano entendió mal la máquina y me lo cortó así. La única manera de arreglarlo fue afeitarme al cero".

Un cambio inesperado en Nueva York

Horas antes de su debut en la pista central del US Open, Carlos Alcaraz dejó boquiabierto al mundo del tenis con su radical nuevo aspecto: un rapado integral, alejado de sus peinados habituales.

Según explicó el propio jugador tras su victoria en primera ronda sobre Reilly Opelka, la decisión fue improvisada tras un accidente con la máquina en manos de su hermano, dejando claro que no había manera de revertirlo más que afeitarse completamente.

Explicación y reacciones

Alcaraz, conocido por tomarse con humor estas situaciones y por su poca preocupación por el pelo: "Soy un tío que pienso: está bien, el pelo crece, en un par de días va a estar normal". Asimismo, aseguró en rueda de prensa que incluso él mismo se vio extraño: "Cuando me vi en la pantalla entrando al estadio fue muy extraño verme tan blanco y sin pelo".

El murciano explicó que suele acudir a su peluquero habitual, pero en Nueva York confió en su hermano por la distancia. Las redes sociales y el vestuario se inundaron de bromas y comentarios, con jugadores como Frances Tiafoe calificándolo como "horrible", algo que Alcaraz tomó con deportividad y humor.

Alcaraz, sin supersticiones y con buen resultado

El nuevo corte no le ha traído mala suerte: tras superar el debut, Alcaraz espera que la situación le ayude incluso a ser "un poco más rápido" y se muestra dispuesto a reírse de las reacciones.

Mientras tanto, avanza de ronda con la vista puesta en el título y en el debate sobre su look, ya convertido en uno de los temas del torneo.