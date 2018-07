Carlo Ancelotti: "Jugarán los que estén al cien por cien y Bale lo está"

Carlo Ancelotti quiere personalidad y coraje en sus jugadores para ganar el partido de mañana ante el Atlético de Madrid. El entrenador del Real Madrid se muestra satisfecho por contar con todos sus jugadores en un buen estado físico. Preguntado por Bale, que ha entrado en la convocatoria, ha dicho "si Bale no está al cien por cien no juega porque he dicho que tengo una plantilla muy bien y muy fresca y si una no está al cien por cien no juega, pero Bale está al cien por cien".

Por otro lado, el italiano no ha hablado de un problema en concreto respecto a los encuentros que ha disputado ante los rojiblancos. Si ha querido dar la clave para intentar ganar "es un partido muy importante y siempre hay que tener un equipo compacto". Además ha remarcado que la actitud del equipo debe ser intensa y que sus jugadores deben jugar con coraje.

No obstante Carlo Ancelotti ha afirmado que no tienen obsesión por ganar el encuentro ya que dos empates pueden dar el pase a semifinales. "Vamos a jugar para ganar pero no tenemos la obsesión de ganar porque también con dos empates puedes pasar" ha argumentado. Además dice que no tienen sed de venganza y se marca como objetivo ganar la undécima y no solo al Atlético de Madrid.

En una eliminatoria que el entrenador italiano ve al 50% cree que no debe cambiar el dibujo con el que viene jugando toda la temporada. Carletto ha dejado claro que necesitan todo y que jugarán con la mejor alineación posible. "El dibujo es el habitual porque para jugar un partido así tenemos que utilizar todas nuestras armas, la calidad individual y la velocidad de juego" ha explicado.

Ancelotti ha tenido palabras para el equipo y el entrenador rival. Sobre el Atlético de Madrid ha dicho que es un conjunto con una gran organización defensiva y sobre su homólogo rojiblanco no ha dudado en decir que es uno de los mejores del mundo. "Para mí es un honor enfrentarme a él y también un problema" ha afirmado.

Por último ha querido dejar claro que su futuro no depende del partido de mañana ni de la eliminatoria frente al Atlético de Madrid sino de toda una temporada. "Depende de todo el trabajo de toda una temporada no de un partido. Después de este partido hay muchos más partidos" ha expresa Carlo Ancelotti que sigue teniendo un gran recuerdo del partido de Lisboa.