Carlo Ancelotti: "Este equipo puede mejorar"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, cree que todavía no han llegado a su techo y que hay espacio para la mejora. Además aseguró que no hablan sobre la posiblidad de batir el récord de victorias consecutivas del Barcelona de Frank Rijkaard.



"Es muy difícil decir si este equipo puede mejorar, pero yo creo que sí, con trabajo, con la costumbre de jugar de una determinada manera. No tenemos que poner límites a la mejoría. No hay límites"

Ancelotti ha descartado que se vayan a realizar incorporaciones en el mercado de invierno y se ha mostrado encantado con el rendimiento de su actual plantilla.

"Estoy contento con esta plantilla. Khedira ha tenido mala suerte, pero en una semana lo va a resolver, hemos recuperado a Jesé, Chicarito tiene su espacio en la Copa... No necesitamos a nadie para enero. No vamos a fichar así que no va a salir ningún jugador", ha indicado Ancelotti, que ha asegurado que Chicharito tiene "su espacio en la Copa del Rey" y volverá a jugar este miércoles ante Ludogorets en Champions.



Ancelotti destacó el rendimiento de James y Benzema. El colombiano, a juicio del técnico italiano, "está jugando bien" y por eso "estamos contentos con su rendimiento.Respecto a Benzema, Ancelotti aseguró que "el momento de Karim es el momento del equipo: muy bueno".



"Él está disfrutando del buen trabajo de los compañeros y los compañeros del suyo", explicó Ancelotti.



El entrenador del Real Madrid confirmó que Francisco Román, 'Isco', no jugará este sábado ante el Celta después de que hayan decidido no recurrir la segunda amarilla que vio el malagueño en La Rosaleda y que le costó la expulsión.



Ni el Comité de Competición ni el de Apelación estimaron las alegaciones presentadas por el club blanco para que se le retirase la amonestación al andaluz, y finalmente no acudirá al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para conseguir la cautelar.



"Isco no va a estar porque no hemos apelado. Va a jugar Illarramendi y el resto va a ser los mismos. Tenemos que comprender que puede pasar que un árbitro cometa un error. Isco está en un momento muy bueno, pero no va a afectar absolutamente porque tengo mucha confianza en Illarramendi", señaló Ancelotti en rueda de prensa.



"No hemos hablado de esto. No hablamos de récords, lo importante es seguir ganando y jugando bien. El ambiente es bueno porque hemos ganado muchos partidos y debemos seguir ganando para mantener ese ambiente. Todos los equipos pueden mejorar con trabajo. No hay que poner límites a la mejoría", ha indicado Ancelotti.



El italiano también valoró de forma positiva las decisiones adoptadas por el Consejo Superior de Deportes, la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española de Fútbol respecto a los incidentes y actos violentos en el fútbol: "Todo lo que sirva para limpiar ese ambiente me parece muy bueno. Cualquier cosa que se haga será buena".



Por último, Ancelotti advirtió sobre el peligro del Celta de Vigo, un equipo que "ha ganado en el Camp Nou y empatado contra el Atlético de Madrid".



"Trabaja mucho, es muy agresivo. Es un partido donde necesitamos un Madrid que juegue como en los últimos partidos", concluyó Ancelotti.