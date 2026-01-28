Los cálculos de la última jornada de Champions para Madrid, Barça y Atlético de Madrid: qué se juegan y cuánto dinero han ganado hasta ahora

La octava jornada de la liguilla de la Champions League promete emoción, tensión, sonrisas y lágrimas. Los equipos españoles se sitúan, en general, en buena posición, aunque dependen del resto de resultados para certificar su clasificación a la siguiente ronda.

Otro dato que genera dudas es cuánto dinero ha generado cada equipo hasta el momento en la máxima competición continental. De primeras, cada uno ha recibido una bonificación de 18,62 millones de euros solo por disputar el torneo. Después, cada victoria se premia con 2,1 millones y el empate a 700.000 euros.

El Real Madrid, en buena posición

El Real Madrid, en buena posición para clasificarse directamente a octavos. | Getty Images

El conjunto blanco se sitúa en tercera posición con 15 puntos tras conseguir cinco victorias. Solo tiene por delante a Arsenal, que lidera la tabla con 21 puntos, y Bayern de Múnich, con 18, por lo que tiene muy fácil conseguir la clasificación directa a octavos de final. Su rival será el Benfica de José Mourinho, que necesita ganar para intentar entrar entre los 24 primeros y de esta forma jugar la fase previa de dieciseisavos.

El Real Madrid ha recibido un total de 10,5 millones de euros hasta el momento en la competición por las victorias conseguidas hasta la fecha.

Atleti y Barça, obligados a ganar

Atlético de Madrid y FC Barcelona se mantienen con posibilidades de entrar entre los ocho primeros y de esta forma evitar la ronda de dieciseisavos. Ambos se encuentran empatados a puntos tras lograr cuatro victorias y un empate, por lo que llegan a la última jornada con 13 puntos, lo que equivale a 9,1 millones de euros. Los dos se ven obligados a ganar si quieren entrar directamente a octavos de final.

Para ello, el Atleti, que se enfrenta al Bodø/Glimt noruego, necesita que se cumplan tres de estas cuatro posibilidades:

Que no gane el Chelsea al Nápoles.

Que pierda el Sporting de Portugal en San Mamés.

Que el Eintracht de Frankfurt venza al Tottenham Hotspur.

Ganar por un gol más que el Manchester City al Galatasaray.

El Atleti, obligado a ganar (y golear). | Getty Images

Algo mejor situado está el Barça por sus dos goles de ventaja frente a los rojiblancos. El conjunto de Hansi Flick disputará la última jornada contra el Copenhague, que aún mantiene sus esperanzas por clasificarse. No podrán jugar Pedri, Gavi y Christensen que siguen lesionados, y Frenkie De Jong, sancionado al recibir su tercera amarilla.

Para clasificarse, necesitan que Chelsea o Sporting de Portugal pierdan, además de que los equipos con 13 puntos no superen su diferencia de goles. Por lo tanto, es importante lograr la victoria con el máximo número de goles posible.

El Barça necesita ganar, aunque también depende de otros resultados. | Getty Images

Athletic Club de Bilbao, condenado a depender del resto de partidos

El conjunto de Ernesto Valverde se mantiene vivo en la competición tras ganar la pasada jornada a la Atalanta. En este último compromiso recibirán en San Mamés al Sporting de Portugal, que se juega la clasificación a octavos. Los 'leones' acumulan un total de dos victorias y dos victorias, lo que equivale a 5,6 millones de euros.

Para acceder a dieciseisavos de final, es decir, entre el noveno y el vigésimo cuarto de la clasificación, el Athletic necesita ganar al Sporting y si puede ser, golear. Aún con la victoria podría entrar en juego el goal average. De hecho, incluso el empate le podría valer, pero ya dependería de que pinchasen rivales como el Olympiakos, PSV, Nápoles, Copenhague o Brujas. La derrota no le descarta matemáticamente, pero sí prácticamente.

Villarreal, matemáticamente eliminado

El Villarreal juega contra el Bayer Leverkusen, aunque su resultado es de poco interés para la clasificación, por lo menos para el 'submarino amarillo'. Los de Marcelino García Toral llegan a la octava jornada con solo un punto cosechado, por lo que están matemáticamente eliminados. Ese empate les sirve de consuelo para llevarse a casa 0,7 millones de euros.