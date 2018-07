Belmonte sigue de récord y se cuelga su tercer oro en Doha

Mireia Belmonte ha sumado su tercera medalla de oro en los Campeonatos del Mundo de Piscina Corta, que se están disputando en Doha hasta el domingo, tras imponerse con autoridad en los 800 metros libres. La de Badalona no ha tenido que remontar en esta ocasión y ha confirmado su favoritismo en esta prueba, que ha dominado de principio a fin y donde no ha tenido rival, aunque no ha podido batir su propio récord del mundo, al firmar 8:03.41, cuatro segundos más lenta que su su propio récord del mundo -7:59.34-.

La española aventajó en 4.75 segundos a la británica Jaz Carlin, la nadadora que la derrotó en la final de los 800 metros en los pasados Europeos de piscina larga disputados en agosto en Berlín. Completó el podio la holandesa Sharon Van Rouwendaal, que se colgó la medalla de bronce con una marca de 8:08.17 segundos.

Mireia Belmonte, doble medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres, participará en los Mundiales de Doha en otras dos pruebas, los 200 estilos y los 400 libre en los que la española es la vigente plusmarquista mundial.