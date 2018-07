Un Barral estelar da el triunfo al Levante ante un horrible Almería

El Levante se llevó una victoria importante, por lo que suponen los tres puntos y el golaveraje, tras un partido en el que lo tuvo todo a favor porque el Almería ofreció muchas facilidades al cuadro de Lucas Alcaraz, que manejó el partido a su antojo. El Almería no estuvo nunca sobre el terreno de juego, impreciso en ataque, sin capacidad para buscar huecos. El cuadro de Juan Ignacio Martínez fue presa de una incapacidad manifiesta que no permitió tener opciones nunca. Barral, con un hat trick, y Casadesus, finiquitaron el envite.



Al principio la UD Almería buscó la victoria metido en campo del Levante, intentando buscar los huecos, pero se encontró con un rival muy ordenado, arropado atrás y con la paciencia necesaria para esperar su oportunidad. En el 11, David Barral remató la primera en una acción que acabó en falta y, tras una falta mal ejecutada en el 14, el propio delantero granota puso el 0-1, en el 16, tras un buen centro de Ivanchistz, al que había asistido Toño. Barral remató dentro del área pequeña al fondo de las mallas.



El gol dejó tocado a una UD Almería sin propuesta, aunque estuvo cerca del empate en el 22, con un disparo de Hemed desde fuera del área que Mariño despejó a los pies de Thievy que no acertó en el segundo lanzamiento. El partido ya era del Levante, que manejaba el partido a su antojo, ante una UD Almería sin actitud, casi con indolencia y sin capacidad para encontrar huecos ante un planteamiento bien ejecutado por el conjunto granota.



En el 31, en otra acción en la que faltó intensidad, Morales controló el balón en el lateral derecho del ataque levantinista y su centro al segundo palo casi lo remató a placer Víctor Casadesús que puso las cosas más cuesta arriba. No hubo más juego en la primera parte, aunque sí una ocasión de Ximo Navarro que remató fuera un saque de esquina de Miguel Ángel Corona, cuando solo se había cumplido el minuto 28.



En la segunda parte lo intentó de salida el Almería, con un par de llegadas que no tuvieron la profundidad como resultado. El Levante, por su parte, supo manejarse con la ventaja, dormir el partido ante un Almería también dormido. En el 53, otra demostración de la falta de intensidad local. José Mari se manejó bien en el área, ante la pasividad de la UD Almería, disparó, Julián Cuesta tocó, pero no lo suficiente para arreglar el desaguisado. David Barral, atento, puso el 0-3.



El partido era un no puedo de los locales y un no quiero del Levante. Thievy, en un piscinazo, vio recompensada la acción con un penalti que Hemed convirtió en gol, pero tarde para buscar una reacción con un jugador menor por expulsión de Dubarbier. Juan Ignacio Martínez, que había metido a Édgar por Ximo Navarro, no vio recompensa, sí otro gol levantinista con una acción de nuevo de David Barral que ponía la sentencia en el marcador, otra vez con un cuarto de hora por delante, como en la primera parte.