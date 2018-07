El Barcelona visita Anoeta, territorio hostil, sin margen de error

El Barcelona buscará esta noche -en vivo, a las 21:00 horas en antena3.com- una victoria ante la Real Sociedad para seguir asediando al líder, el Real Madrid, y acabar además con su mala racha en Anoeta, donde no ha ganado -tres derrotas y un empate- las últimas cuatro temporadas.



El conjunto azulgrana no puede permitirse muchos más tropiezos en la Liga y debe además mejorar su imagen fuera de casa, donde le estás costando más de la cuenta sacar los partidos. En Málaga y Getafe, por ejemplo, fue incapaz de marcar un gol y en Almería y Valencia sudó de lo lindo para llevarse los tres puntos.



Ahora, viaja a San Sebastián con un único objetivo: empezar 2015 con un triunfo que disipe algunas de las dudas que ha generado el equipo en la primera mitad de la temporada. Para lograrlo, el técnico barcelonista, Luis Enrique Martínez, contará con todos sus efectivos, a excepción del lesionado Thomas Vermaelen, que aun no ha debutado con el conjunto azulgrana.



Leo Messi, Neymar da Silva y Dani Alves han sido los últimos en incorporarse -lo hicieron ayer- a los entrenamientos, pero los tres están en condiciones de entrar en el once titular, según ha asegurado el propio técnico.



El lateral brasileño se fue de vacaciones con una lesión muscular de la que está totalmente recuperado, aunque no será hasta mañana por la mañana cuando Luis Enrique dé la lista de convocados, justo antes de viajar a tierras vascas.



El de Anoeta será un partido especial para el meta Claudio Bravo, que regresa por primera vez a la que fue su casa durante ocho temporadas. Bravo, que solo ha encajado siete tantos en Liga con el Barça, volverá a ser titular en un once en el que, a priori, estarán todos los pesos pesados del conjunto catalán.



Por su parte, la Real Sociedad, con la duda de Carlos Vela, tratará de empañar el inicio del nuevo año a un rival que no ha vencido en Anoeta desde 2009 y al que los guipuzcoanos han tomado la medida en temporadas anteriores. La Real tratará de mantener esos buenos resultados, no ya por el prestigio y la moral que supondría hacer hincar la rodilla a uno de los mejores equipos del mundo, sino por pura necesidad ya que los puestos de descenso están a solo dos puntos.



El escocés David Moyes, que afronta el partido más importante a nivel mediático desde su llegada a San Sebastián, tiene dudas importantes para este encuentro, entre ellas la de Carlos Vela que no se ha ejercitado con el grupo durante la semana.



El ascendiente del jugador mexicano entre sus compañeros y también entre la propia afición es tan importante que cuesta creer que no entre en la convocatoria, aunque es seguro que lo hará mermado físicamente y con poco pulso competitivo ya que también se perdió la última salida a Levante.



David Zurutuza, jugador que acostumbra a brillar contra los grandes, causará probablemente baja como también ocurrirá con los defensas Mikel González, Gorka Elustondo y Joseba Zaldua, mientras que Carlos Martínez está entre algodones.



Sí se recuperará el ariete Imanol Agirretxe que pugna por un puesto con Alfred Finnbogason. Se espera el debut en liga en Anoeta del portero Gero Rulli, quien desprende unas sensaciones magníficas bajo palos, y a quien los aficionados donostiarras sólo han podido ver en la Copa contra el Oviedo y por televisión en Levante.



Alineaciones probables:



Real Sociedad: Rulli; Carlos Martínez o Aritz Elustondo, Ansotegi, Iñigo Martínez, De la Bella; Bergara, Granero, Xabi Prieto; Canales, Finnbogason y Vela o Chory Castro.



FC Barcelona: Bravo; Alves, Piqué, Mathieu, Jordi Alba, Sergio Busquets, Xavi o Rakitic, Iniesta, Messi, Neymar y Luis Suárez.