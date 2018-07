El Barcelona estrena liderato en Ipurúa antes de su semana clave

El Barcelona estrenará esta tarde -en vivo, a las 18:00 horas en antena3.com- su recuperado liderato en Ipurúa, donde se medirá a un Eibar, revelación de la primera vuelta y que ahora anda en horas bajas, en un partido en el que Luis Enrique tendrá que improvisar pareja de laterales.



El conjunto barcelonés buscará mantener su velocidad de crucero, esa que le ha permitido recuperar la desventaja acumulada con el Real Madrid y superarlos en la clasificación, algo que no se producía desde el pasado noviembre.



A una semana vista del gran Clásico del 22 de marzo, los barcelonistas no pueden permitirse ni un error frente al conjunto armero para continuar dependiendo de sí mismos en la Liga. El partido se juega, además, antes de otro partido grande, el del próximo miércoles que medirá al equipo de Luis Enrique Martínez con el Manchester City y el pase a los cuartos de final de la 'Champions' en juego.



La alineación de Luis Enrique estará condicionada por las ausencias. Los dos laterales titulares, Dani Alves y Jordi Alba, son baja. El primero por su expulsión en el último partido liguero ante el Rayo, en un encuentro en que Alba vio una amarilla que también le ha acarreado suspensión. Pero no acaban las preocupaciones aquí. Otros dos jugadores (Javier Mascherano y Jéremy Mathieu) están a una tarjeta del ciclo de tarjetas, por lo que si ven una frente al Eibar se perderían el clásico ante el Real Madrid.



Esta circunstancia es especialmente trascendente en el caso de Mascherano, un fijo en las alineaciones de Luis Enrique. Sin embargo, la baja de Sergio Busquets añade otro componente.



Mascherano ha actuado como mediocentro en muchos partidos, pero frente al Eibar, Luis Enrique podría tener otra idea. Para suplir a Alves, el principal candidato es Martín Montoya. El candidato ha entrado en la convocatoria a pesar de los problemas musculares que ha arrastrado durante la semana. También ha entrado en la lista Douglas. El brasileño no juega desde el pasado 15 de enero -un partido copero ante el Elche-, y en la Liga su presencia es testimonial, puesto que su último encuentro data del 24 de septiembre.



En el lateral izquierdo, el principal candidato es Adriano Correia. En el eje central, Marc Bartra podría acompañar a Gerard Piqué, atendiendo a la posibilidad de reservar a Mathieu.



En el mediocentro, si no juega Mascherano, Luis Enrique podría inclinarse por Rakitic, quien ya ha jugado algunas veces en el pasado con su selección en esta posición. Rafinha e Iniesta podrían ser sus compañeros en la medular. Delante no se esperan variaciones. Neymar regresará después de la sanción que le impidió jugar ante el Rayo; Messi y Suárez siguen a un gran nivel.



El equipo guipuzcoano intentará dar la sorpresa ante el líder, tarea muy complicada porque atraviesa el peor momento en su temporada de debut en Primera División. Teniendo en cuenta que es un recién ascendido y el club con presupuesto más bajo (15 millones de euros), el Eibar hizo una primera vuelta brillante, que acabó con 27 puntos. Ahora mismo luce la misma puntuación.



Los hombres de Gaizka Garitano no han puntuado en la segunda vuelta, al sufrir siete derrotas seguidas, que han bajado la moral de la plantilla azulgrana. La sequía goleadora -estuvo cuatro partidos sin marcar- perjudicó al conjunto guipuzcoano, que volvió a ver puerta la semana pasada en Valencia, aunque ello no evitó otra derrota ante el Levante, un rival directo en la lucha por la permanencia.



Gaizka Garitano sufre tres bajas. Está lesionado el lateral zurdo Abraham Minero; mientras que se recupera de una operación de apendicitis el delantero Ángel Rodríguez. Además, está sancionado el pivote Dani García tras ser expulsado por doble amonestación frente al Levante.



Respecto a la semana pasada se ha recuperado Dídac Vilà, quien no viajó a Valencia por una elongación muscular en el cuádriceps de una pierna. Posiblemente el mediocentro Borja Fernández suplirá la ausencia del sancionado Dani García en el centro del campo.



Alineaciones probables:



Eibar: Jaime; Bóveda, Añibarro, Raúl Navas, Lillo; Errasti, Borja Fernández; Capa o Javi Lara, Arruabarrena, Saúl Berjón; y Lekic.



Barcelona: Bravo; Montoya, Piqué, Bartra, Adriano; Rakitic, Rafinha, Iniesta; Messi, Suárez y Neymar.