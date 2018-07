El Barcelona deja la crisis a un lado y sentencia al CAI tras un gran tercer cuarto

El Barcelona se impuso con contundencia al CAI Zaragoza (67-103) tras un gran tercer cuarto que dejó sentenciada la contienda y en el que los visitantes endosaron un parcial de 8-28 al conjunto aragonés. Con esos guarismos el equipo catalán se marchó hasta los 27 puntos de renta (52-79) marcador que no dejaba lugar a dudas de quién sería el ganador del encuentro.



Cabía la duda antes del enfrentamiento de qué Barcelona se vería tras la eliminación de la Euroliga, pero una vez sobre el parqué se disipó rápidamente con una gran actitud de principio a fin que no descendió ni siquiera cuando ya sabían los jugadores foráneos que tenían el partido ganado. El CAI Zaragoza fue víctima del orgullo de su rival tras la eliminación europea, de su acierto, y también de sus propios fallos, en muchas ocasiones no forzados, así como de indolencia cuando su oponente abrió una clara brecha en el marcador.



El primer cuarto estuvo muy igualado con un CAI con paciencia para mover el balón en ataque y aprovechando los rebotes ofensivos que capturó, mientras que el conjunto catalán sacaba tajada del acierto de ataque de Deshaun Thomas. Los hombres de Xavi Pascual subieron la intensidad defensiva en el segundo parcial y el conjunto aragonés se atascó a la hora de anotar como demostraba el pobre porcentaje que exhibió en los tiros de dos puntos, 35%.



El equipo barcelonés no desaprovechó varias pérdidas de balón de su oponente para despegarse ligeramente en el electrónico al llegar al descanso (44-51). El conjunto azulgrana aprovechaba el momento dulce de Thomas, que desestabilizaba el sistema defensivo local posteando y anotando o doblando balones, para llegar al descanso como máximo anotador con 17 puntos.



El excepcional arranque de los visitantes a la vuelta de vestuarios hizo subir progresivamente la diferencia hasta acabar el tercer parcial con 27 puntos de renta (52-79), ante un CAI que presentaba un 29% de acierto en tiros de dos puntos, porcentaje con el que es imposible no solo ganar a cualquier rival sino siquiera ponerle en un ligero aprieto. El marcador parcial del tercer cuarto cerró el partido porque los diez minutos restantes fueron innecesarios, con un CAI abatido y un Barcelona que no bajó el pistón.