El Barcelona asalta el Juventus Stadium gracias a un zapatazo de Dembelé

El Barcelona ha conseguido en Turín lo que buscaba. Una victoria para afianzar el liderazgo pero sobre todo recuperar sensaciones tras la dura derrota en el Clásico y tras los problemas que arrastra, tanto institucionalmente como deportivos, desde el final de la pasada temporada.

Era por tanto un partido de 'expertise' y por eso Ronald Koeman recurrió a los que sabían. De ahí, que saliera de inicio Pjanic, un gran conocer de la Juventus y del fútbol italiano, que además demostró galones y que también puede ser una de las claves de la temporada. Para eso le ha fichado el FC Barcelona, para jugar bien noches europeas como ésta.

Grandísimo Dembelé

El encuentro se puso de cara muy pronto para los azulgranas. Dembelé, que si no fuera por ese carácter rebelde y las lesiones, sería sin duda de los mejores de Europa, se sacó un zapatazo con la derecha, y, desde lejos, a 'lo Deco' abrió la lata y puso la tranquilidad para el Barcelona.

La Juventus sin embargo no supo reaccionar. Está muy lejos de ser ese equipo brillante que era hace algunas temporadas y se le ve que todavía tiene que acloparse... Por eso, mostró una de sus versiones más pobres de los últimos años. Es por eso que Andrea Pirlo tiene trabajo y él lo sabe.

No obstante, parece que tiene a Álvaro Morata en un buen momento. No marcó, de hecho le anularon hasta cuatro goles por fuera de juego, la mayoría muy justos. De todos modos, lo mejor del '9' fue cómo peleaba, bajaba a recibir y esa generación constante de peligro. Algo tiene para Morata la elástica bianconera y si sigue así será difícil que Luis Enrique no encuentro un hueco para él en su nuevo sistema de 'La Roja'.

Messi vuelve a sonreir

Otro que parece que recuperó sensaciones fue Leo Messi, autor del segundo tanto de penalti, pero sobre todo que vuelve a liderar el equipo y se le ve con una sonrisa. Y eso es siempre peligroso para todos los rivales, ya que no olvidemos que estamos sin duda ante el mejor de todos los tiempos...

Sin embargo, el que no encuentra su sitio es Antoine Griezmann. Tal vez se vio algo más, pero hay que insistir en eso de que no termina de encajar en Can Barça... De hecho, ya no da esa sensación de que come en la mesa de Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Se le ve fuera y hasta muy fallón, algo que no pasaba en el Atlético de Madrid ni en la Real Sociedad... Tampoco en Francia.

En definitiva, el Barcelona vuelve a ganar pero lo mejor son las buenas caras que deja este encuentro... La de Messi, la de Busquets, la de Pjanic, la de Koeman. Falta hacía en Can Barça.