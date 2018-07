El Barça se mide al nuevo Almería de Sergi antes de su 'semana fantástica'

El Barcelona recibe a la UD Almería en el Camp Nou (20.00 horas en vivo a través de antena3.com) en partido correspondiente a la jornada 30 de la Liga BBVA con la intención, como mínimo, de defender los cuatro puntos de diferencia que le lleva al Real Madrid, y que salvó en Balaídos con gol de Mathieu (0-1), mientras que el nuevo y todavía por estrenar Almería del exblaugrana Sergi Barjuan aterriza en el feudo barcelonista con la intención de darse a conocer de la mejor manera.



La peligrosidad del Almería recaerá en lo mucho que se juega el equipo almeriense, en zona de descenso, en que tiene mucho más a ganar que no a perder y en que su nuevo entrenador, viejo conocido de la casa, intentará sorprender a un equipo donde fue uno de los laterales zurdos más importantes de la historia de la entidad.



El regreso de Sergi, jugador que coincidió en el césped con Luis Enrique Martínez y Xavi Hernández, ahora entrenador y capitán respectivamente del equipo, será el gran atractivo de un duelo que en lo deportivo tendrá mucho en juego. En Almería, tras el 1-4 encajado ante el Levante que provocó la destitución de Juan Ignacio Martínez, sueñan con incluso un empate, pero el Barça, ante las dos semanas de infarto que le esperan, necesita ganar.

Los cuatro puntos de ventaja del Barça sobre el Real Madrid, y los 9 y 10 que tiene sobre Atlético de Madrid y Valencia respectivamente, son un colchón que cuanto menos quieren retener pues, tras el Almería, se verán las caras contra el Sevilla (quinto en la tabla, en el Sánchez Pizjuán), el propio Valencia (en el Camp Nou) y contra el RCD Espanyol en el derbi catalán, y en el Power8 Stadium. Y todo ello con los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el PSG de por medio, aunque el objetivo es ganar y meter presión a los blancos que juegan en Vallecas.



Así, en Barcelona no se daría por bueno nada más que un triunfo ante un Almería que, tercero por la cola, llega además con muchos problemas. También los tuvo el Barça para doblegar al Celta en Balaídos, pero finalmente el gol de estrategia de Jérémy Mathieu, rematando en plancha un balón directo a la red, les dio los tres puntos y permitió redimirse de la derrota encajada en casa, en la primera vuelta, contra los de Berizzo, también por 0-1.



Unos ánimos que deberán refrendar ante el Almería, a quien ganaron por la mínima (1-2) en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Entonces, con Francisco en el banquillo, tuvieron que esperar hasta el minuto 73 y 82 para remontar con goles de Neymar y Jordi Alba, el tanto inicial de Thievy. El lateral zurdo blaugrana, lesionado en la concentración con España, no jugará por la lesión en el aductor derecho que sufre.



Luis Enrique podría refrescar su once

Tampoco podrá jugar ante los almerienses del exblaugrana Sergi Barjuán -que acaba de hacerse con las riendas del equipo este lunes- el centrocampista Sergio Busquets, quien vio una tarjeta amarilla que acarrea suspensión en Balaídos.



Por contra, vuelve al equipo tras cumplir ciclo Javier Mascherano, por lo que habrá un relevo natural en el centro del campo, siempre que Piqué y Mathieu sigan como pareja de centrales. Luis Enrique podría hacer sus ya habituales rotaciones y volver a dar la titularidad a Ivan Rakitic y a Xavi Hernández, aunque donde parece que no habrá cambios será en el tridente de arriba pese a las molestias en el pie de Leo Messi y el bajón de Neymar.



Por parte del Almería también hay bajas por sanción y por lesión. Tantas que habrá dos caras nuevas procedentes del filial, la del lateral derecho y central Antonio Marín, internacional sub-19, y el centrocampista José Angel. Ellos completan una lista en la que hay cinco ausencias, como las de Michel, Fran Vélez y Verza, por lesión, y de Dos Santos y Dubarbier, por sanción. Las novedades respecto a la derrota en casa contra el Levante son Mané y Thomas, éste tras cumplir sanción.



Con este panorama se ha encontrado Sergi Barjuan. El de Les Franqueses volverá a la que fue su casa durante la mayor parte de su carrera como futbolista. Formado en la Masia, debutó con el primer equipo del Barça en la temporada 1993/94 y se consolidó como el lateral izquierdo de referencia hasta la 2001/02, en la que fue capitán. Sergi, que disputó 452 partidos de azulgrana, coincidió seis campañas con Luis Enrique y cuatro con Xavi Hernández, por lo que será bien recibido tanto en la grada como en el equipo rival.