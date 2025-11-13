Xavi Pascual firma como entrenador del Barça hasta 2028

"Xavi Pascual es el nuevo entrenador del Barça de baloncesto hasta junio de 2028. A falta de realizar la correspondiente firma, el FC Barcelona y Pascual han llegado a un principio de acuerdo para la incorporación del técnico de Gavà como nuevo entrenador del banquillo blaugrana", anunció el club en un comunicado.

Pascual se incorporará a la disciplina del equipo a partir del próximo lunes 17 de noviembre, una vez que el equipo haya jugado este viernes y domingo en el Palau Blaugrana ante la Virtus y el Baskonia, en partidos en los que seguirá al cargo del equipo Òscar Orellana, exayudante de Joan Peñarroya que ya dirigió al equipo en el triunfo de la Euroliga en Múnich.

"En esta operación ha sido clave la buena sintonía entre Joan Laporta y Josep Cubells con el propio Xavi Pascual. Los tres han manifestado su satisfacción al llegar a un acuerdo con celeridad en un momento de complejidad económica del club", asegura el comunicado de la entidad blaugrana.