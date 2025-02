El Tenerife noquea a un Barcelona que agrava su crisis

El brasileño firmó 6 asistencias, 30 créditos de valoración y 22 puntos, 12 en un último cuarto de indiscutible dominio aurinegro (25-13), frente a un equipo azulgrana que batió el récord de anotación en un primer cuarto del torneo (23-33), pero se diluyó tras el descanso, lastrado por la lesión del escolta Kevin Punter en el tercer cuarto pese a la aportación del base Tomas Satoransky (17 puntos). Fue el triunfo de la perseverancia y de la fe del La Laguna Tenerife, que no bajó los brazos en ningún momento pese a remar todo el encuentro con el resultado en contra y, aupado por el público, culminó la remontada bajo la dirección de Huertas, que estuvo bien secundado por el pívot Fran Guerra (14 puntos y 31 de valoración).

Llegaba el Barça a la cita tras una buena semana que no había despejado por completo las dudas de una campaña irregular, en la que no logró la clasificación para la Copa hasta la última jornada, mientras que el La Laguna Tenerife estaba inmerso en un momento de forma excelente. Sin embargo, poco importó todo esto cuando voló el balón, pues el duelo amaneció con un frenético intercambio de canastas y mucho acierto en ambos equipos. Fitipaldo, con siete puntos, y Scrubb, con otros cinco, impulsaron al cuadro canario, pero el equipo catalán replicó con ocho tantos de Satoransky y cinco de Parra.

Una canasta de Punter al contraataque provocó el tiempo muerto de Vidorreta (17-23, min.7), tras el que el técnico vasco cambió de una tacada a cuatro jugadores, entre ellos Huertas y Shermadini, cuya sociedad ilimitada engrasó la ofensiva aurinegra de inmediato. Asimismo, el problema del Tenerife estaba en el extremo opuesto del campo, pues el Barça seguía sin perder la puntería y cerró el cuarto con cinco puntos de Brizuela (23-33). Al cuadro tinerfeño no le quedaba más opción que jugar más duro en defensa, y así lo hizo en el arranque del segundo asalto. Funcionó el plan, pues el equipo azulgrana perdió ritmo en ataque y Huertas, una mina de puntos y asistencias a partir del bloqueo directo, apretó el marcador (33-38, min.15), pero Punter y Parker se combinaron para abortar la remontada (35-47, min.17).

Fitipaldo, máximo anotador de la primera mitad con 15 puntos, redujo la desventaja al descanso (47-54) y el Barça, que perdió a Punter por una lesión en el hombro al inicio del tercer cuarto, regresó más intenso a la pista para abrir brecha bajo la batuta de Satoransky (51-62, min.24). Sin embargo, el La Laguna Tenerife no tiró la toalla, forzó seis pérdidas gracias a su defensa y anotó de forma coral (63-66, min.28), pero se quedó de nuevo con la miel en los labios, esta vez por los puntos de Metu y Anderson al final del tercer cuarto (66-73). Pero perseveró el cuadro tinerfeño hasta completar la remontada con un tiro de Huertas (76-75, min.34). Paró el partido Peñarroya, pero el Barça no encontraba respuestas, espeso en el juego y negado en los tiros libres. Y en el momento más delicado, cinco puntos de Huertas y un triple de Doornekamp noquearon al cuadro azulgrana (85-78, min.38), que no tuvo capacidad de reacción (91-86), por lo que los de Vidorreta se medirán el sábado al Unicaja en semifinales.