Scariolo: "Toda historia de amor llega a su fin"

"Lo primero, obviamente, hay que felicitar a Grecia. Tienen un equipo increíble con muchos grandes jugadores y una superestrella; sin duda, están entre los cuatro o cinco mejores equipos de Europa, con un gran entrenador. Han tenido una primera mitad fantástica, jugando genial y acertando tiros con un porcentaje increíble", dijo en rueda de prensa. "Obviamente, a nadie le gusta perder su último partido. Me encantaría ganarlo, pero no puedo estar más orgulloso del esfuerzo de mis jugadores. Es increíble cómo han remontado 15 puntos de desventaja, y han mantenido la cabeza a flote. El esfuerzo, la competitividad, la energía que han puesto en el partido ha sido increíble. Y viendo la plantilla, os aseguro que estoy muy orgulloso", añadió Scariolo desde Limasol (Chipre).

Luego elogió a los jóvenes bases Mario Saint-Supéry y Sergio de Larrea. "Terminamos el partido con dos chicos de 19 años sobre la cancha, pero se merecían terminar el partido y tener la oportunidad de jugar, porque son el futuro, junto con la mayoría de los jugadores. Es un orgullo especial verlos entrar en la cancha, luchar y jugar tan bien en este campeonato. El futuro es brillante", vaticinó el ténico italiano de 'La Familia'. "Alguien más estará al mando de este equipo, pero le recomiendo a mis jugadores que sigan unidos, que sigan amando esta camiseta, que sigan confiando en el increíble trabajo que está haciendo la federación", dijo. "Estos vínculos que se han creado durante tantos años, en 15 años con el equipo, son enormes. Y seré su fan número uno a partir de ahora. Una vez más, déjenme decir que estoy superorgulloso de cómo estos chicos han competido hasta el final", aludió al prematuro adiós en el Eurobasket.

"Toda historia de amor llega a su fin, ¿verdad? Es como cuando un esposo y una esposa se separan, por cualquier motivo, pero siguen quedando y pasando tiempo juntos. Tenemos hijos. Tenemos muchos chicos detrás de este equipo, del que me he encargado durante muchos años, y me encanta verlos crecer y ayudarlos a crecer, desde la categorías inferiores hasta la absoluta. Así que creo que es hora de dejarle el sitio a otro", apuntó. "Nadie es irremplazable, sin duda. Cuando me hice cargo de este equipo, todos me decían que era difícil mejorar, que era difícil progresar y hacerlo mejor que antes. Y seguro que se lo dirán al que venga después de mí, pero ya se verá lo que pasa. Así que miremos al futuro con optimismo. Y una vez más estaré muy feliz de ver el trabajo de estos chicos", avisó.

"Cuando llegué a España por primera vez en 1997, veía buen baloncesto, pero una falta de competitividad sorprendente. Entonces llegó la generación de los nacidos en los 80 y empezaron a demostrar a todos que el juego español no solo puede jugar bien, sino también ganar. Y eso se convirtió en el verdadero ADN de este equipo. El valor siempre ha estado en la cima, nunca nos rendimos, no importa quién sea el rival, no importa cuánto talento tengamos, no importa el marcador, no importa cuántas lesiones tuviéramos", describió Scariolo desde el Spyros Kyprianou Arena. En este sentido, alabó "la unión" y "la idea de que aquí no señalamos culpables". "No buscamos culpables cuando perdemos y sabemos que otra vez será otra. Mucha gente dice que el nombre que llevas en el pecho es más importante que el que llevas en la espalda. Y estos chicos lo han reflejado y lo han demostrado una y otra vez", aseveró Scariolo.

"Eso es lo que intentamos transmitir a los equipos jóvenes que están surgiendo. Y por eso tenemos esta pirámide donde todos se sienten parte de la misma familia y trabajan de forma progresiva, no solo en el baloncesto, sino también en valores. Y espero que este legado perdure por muchos años más allá de nuestra experiencia", deseó el próximo entrenador del Real Madrid. "Les he dicho básicamente lo que os he dicho a vosotros y he añadido que no sería una persona sincera si no les animara a aprender también de los errores que se han cometido, de los pequeños detalles que no nos han permitido ganar este partido de manera que puedan aprender y sacar algo positivo para su trayectoria, sus carreras, que todavía van a tener mucho recorrido delante", indicó sobre qué había comentado en el vestuarios.

"Me siento por un lado en paz con mi conciencia porque creo que todo lo que tenía lo he dado. A veces el resultado en el deporte va bien, otras veces va mal, pero si tú tienes la sensación de haberlo dado todo, tienes que estar en paz con tu conciencia y eso es un poco cómo me siento", admitió. "Al final el deporte te pone en tu sitio y es cierto que hemos tenido poco premio por el esfuerzo que hemos hecho en estos dos grandes partidos, que hemos jugado contra rivales en el papel superiores, pero que han tenido que sudar hasta el último momento para poder ganar. Pero si no hemos ganado es también porque hemos cometido errores, sobre todo en momentos clave. Cogiendo el rebote [ante Italia], hubiésemos probablemente ganado el partido antes de ayer y estaríamos en Riga", lamentó.

"Algún error más de la cuenta en los últimos cuatro minutos de hoy, pero no puedes quedarte con eso. La emoción es por ver a esta gente que ha sabido verse debajo del marcador por 15 puntos, 16 me parece, y con esta clase de rivales delante, con unas leyendas como Kostas Sloukas, como Kostas Papanikolaou, como Tyler Dorsey, como Giannis Antetokounmpo, etc. Contra esta gente no se han arrugado y han seguido luchando. No han tenido premio, casi me siento más triste por ellos porque yo he tenido muchos premios con este equipo", continuó en su larga conferencia de prensa. "No me hubiese importado ganar una medalla más, desde luego, pero he tenido muchas y he ganado muchas. Me gustaría que ellos ahora siguieran, o volvieran, mejor dicho, a ganar y a disfrutar de esta bonita experiencia que es jugar para la selección española", apostilló Scariolo antes de insistir en su confianza en los bases Saint-Supéry y De Larrea.

"He jugado con ellos porque creía que para ganar ese partido me sentía cómodo jugar con ellos. No porque queríamos hacerles hacer experiencia, ése no es el momento de razonar estos términos, pero a la vez casi por naturalidad ha salido esta sonrisa, esta mirada, esta proyección del futuro con estos dos chicos que realmente... No solo ellos, porque tenemos bastante más jugadores de nivel alto y tenemos todavía unos cuantos en este equipo seguramente con recorrido todavía", prosiguió. "Pero sí, me gusta que esa imagen pueda ser realmente cerrar una puerta pero a la vez abrir otra que dé la luz, delante de nosotros, porque me pongo yo también como aficionado, pero sobre todo de ellos", concluyó Scariolo.