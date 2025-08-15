baloncesto

Scariolo: "Tenemos mucho margen de mejora"

Sergio Scariolo, seleccionador español de baloncesto, ha remarcado que su equipo aún "tiene mucho margen de mejora" tras la derrota ante la selección francesa por 67-75 de este jueves en Badalona (Barcelona).

Sin embargo, el italiano se ha mostrado contento por la imagen dada por el equipo pese a la derrota. "Hemos jugado contra un rival que tiene un objetivo muy grande en el próximo Eurobasket, hemos hecho un gran esfuerzo y durante muchos minutos hemos jugado bien", ha dicho. "Hemos hecho un trabajo aceptable y especialmente ha sido un buen test para los bases jóvenes que tienen mucha presión y necesitan un aprendizaje como el de estos partidos", ha añadido.

Sobre los minutajes y las molestias en algunos jugadores como Alberto Abalde, ha destacado que "tienen aún mucho que entrenar antes de llegar en condiciones óptimas a Chipre". Por último, el técnico de la selección española también ha avisado de las bajas del conjunto galo, por lo que ellos también tienen margen de mejora. "En el papel eran muy superiores, pero han tenido bajas importantes de última hora y cuentan con mucho físico", ha finalizado.

