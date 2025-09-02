eurobasket

Scariolo: "Italia es un equipo superexperto, con talento"

Sergio Scariolo, seleccionador español de baloncesto, consideró que en su cuarto partido de la fase de grupos del Eurobasket contra Italia les espera "un equipo superexperto" y "con talento" que ha demostrado ser "de alto nivel" y que les va a poner "problemas serios".

EFE

Madrid |

"Nos espera un equipo superexperto, con talento, que ha añadido mucho atleticismo con la incorporación muy eficaz de Diouf y Niang sobre un eje ya muy cohesionado que lleva mucho tiempo jugando juntos y jugando con el mismo entrenador. Y por supuesto que ha demostrado en la preparación y aquí de ser un equipo de alto nivel y va realmente a ponernos problemas serios, sea en defenderles y también en atacar, porque es un equipo también muy bueno a nivel defensivo", indicó en la previa a los medios desplazados a Limasol, donde se disputará el duelo.

Scariolo destacó la importancia de estar concentrados en el choque: "Mañana va a ser un buen momento para estar muy concentrados a lo largo de todo el partido y sobre todo a lo largo de toda la posesión, porque ellos la usan muy bien, no tienen prisa de tirar. Cuando tienen un tiro abierto tienen muchísimos tiradores de tres, pero también tienen paciente para seguir jugando y no pierden muchos balones, muy pocos".

"Tienen mucho oficio y mucha experiencia en su juego. La idea es que cada uno vaya asumiendo su rol con cada vez más personalidad y sentido de responsabilidad, con paciencia, sin ninguna presión individual sobre una prestación que a veces puede salir y otras no, y ayudando al equipo", completó.

