Scariolo: "El equipo está un poco tocado"

"El equipo está un poco tocado porque físicamente son cuatro partidos ya y la competición empieza a hacerse notar. Anímicamente, estamos un poco tocados también, porque si hubiésemos cogido ese rebote final que cayó en la mano de (Marco) Spissu probablemente hubiésemos ganado el partido, y eso duele, que hayas estado tan cerca de hacer algo importante y al final nada", expresó Scariolo durante su comparecencia ante los medios al término de un entrenamiento.

Tras analizar el encuentro de la cuarta jornada, del cual "hay que girar página" el técnico italiano afirmó que sus jugadores hicieron "muchas cosas bien durante muchos minutos del partido" y que eso también debe ser valorado. "Los primeros 15 o 16 minutos de partido hemos defendido de una manera que pocos equipos lo podrían hacer", señaló Scariolo, que puso de relieve el gran partido que hizo el alero Sergio de Larrea, quien "está dando pasos agigantados para convertirse en un jugador de alto nivel internacional".

Con miras al partido de este jueves ante Grecia, que decidirá la suerte de 'La Familia', el entrenador destacó que "hay que guardar todas las energía posibles" para hacer frente a un rival con 'súper-estrellas'. "Es un partido de máxima exigencia contra el rival más fuerte del grupo. Tiene una súper-estrella de nivel mundial, Giannis Antetokounmpo; y Kostas Sloukas, que es una súper-estrella europea contrastadísima. Grecia es un equipazo y tenemos que jugar un gran partido para competir contra ellos", apuntó.