Ricky Rubio, presentado con el Joventut Badalona: "Vengo con una ilusión que no había sentido nunca"

Rodeado de una gran expectación mediática, el internacional español ha comparecido en el Palau Olímpic de Badalona un día después de que la Penya anunciara su fichaje por una temporada tras un campaña sin jugar por razones personales. "Vengo con una ilusión que no había sentido nunca. He visto que se quieren mejorar las cosas y tengo ganas de empujar para sumar, hacer que el club esté donde se merece. Deportivamente, intentaré aportar mucho y, sobre todo, ayudar a los jóvenes. Me ha ido bien se un mentor y es el momento de hacerlo en casa", ha asegurado.

Ricky ha explicado su decisión de tomarse un año alejado de las canchas y cómo se planteó diferentes maneras de afrontarlo, todo ello hecho "desde la desesperación". "Llegó agosto y decidí tomarme un año en blanco para pensar en mí. Ha sido una montaña rusa. Ahora es enriquecedor, pero el proceso fue difícil", ha confesado. La entrevista con Évole le sirvió para sanar, según apunta el base español, algunas cosas que le sucedieron alrededor le permitieron afrontar la vida con otro ritmo.

La ilusión de volver a la Penya para el catalán siempre ha estado ahí pero "no estaba preparado". "Nunca había estado tanto tiempo parado. Rendiré al máximo nivel que tenga en este momento. Solo me importa lo que me exija yo y el equipo, no los demás", ha recalcado. También ha explicado que, a día de hoy, cree que el Joventut será el último equipo de su carrera como profesional. De cara al futuro explica que le gustaría seguir vinculado al club, remarcando que le motiva "ayudar a los jóvenes con valores positivos".

Ricky estuvo acompañado de familiares y amigos entre los que destacaba la presencia del entrenador de la Penya, Dani Miret, y su excompañero y amigo Pau Ribas, recientemente retirado del baloncesto profesional e incorporado a la estructura del equipo badalonés.