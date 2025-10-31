El Real Madrid ficha al pívot ucraniano Alex Len

Len, de 2,13 centímetros de altura, es internacional con Ucrania y llega a la capital española tras 12 temporadas y 708 partidos en la elite del baloncesto norteamericano, donde promedió 6,7 puntos, 3,1 rebotes y 0,3 tapones.

Ha jugado en los Phoenix Suns (2013-2018), Atlanta Hawks (2018-2020), Sacramento Kings (2020), Toronto Raptors (2020-2021) -donde coincidió con Sergio Scariolo, actual entrenador del Real Madrid-, Washington Wizards (2021), Sacramento Kings (2021-2025) y Los Ángeles Lakers (2025). Tras formarse en el Dnipro ucraniano y brillar en Maryland, fue elegido con el número 5 del 'draft' de 2013.