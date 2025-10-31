baloncesto

El Real Madrid ficha al pívot ucraniano Alex Len

El Real Madrid ha incorporado al pívot ucraniano de 32 años Alex Len, procedente de Los Ángeles Lakers de la NBA, hasta el 30 de junio de 2027, según anunció este jueves el club merengue.

EFE

Madrid |

Len, de 2,13 centímetros de altura, es internacional con Ucrania y llega a la capital española tras 12 temporadas y 708 partidos en la elite del baloncesto norteamericano, donde promedió 6,7 puntos, 3,1 rebotes y 0,3 tapones.

Ha jugado en los Phoenix Suns (2013-2018), Atlanta Hawks (2018-2020), Sacramento Kings (2020), Toronto Raptors (2020-2021) -donde coincidió con Sergio Scariolo, actual entrenador del Real Madrid-, Washington Wizards (2021), Sacramento Kings (2021-2025) y Los Ángeles Lakers (2025). Tras formarse en el Dnipro ucraniano y brillar en Maryland, fue elegido con el número 5 del 'draft' de 2013.

