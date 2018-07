Pau Gasol se queda a 360 votos de ser titular en el All Star de Toronto

Ningún español será titular

El jugador español no será titular en el quinteto de la Conferencia Este en el All Star 2016 de la NBA. 360 han sido los votos que le han faltado al de Sant Boi para superar a Carmelo Anthony. De esta manera, Pau Gasol estará en su sexto All Star si el entrenador de su Conferencia así lo desea. Marc tampoco será titular pero podría estar como suplente.