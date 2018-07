Marc Gasol: "Ojalá pudiésemos fichar a Pau para Memphis"

En una entrevista a Europa Press, Marc reconoció que intentarán junto a su hermano poder jugar juntos en la NBA. "No es imposible que algún día juguemos juntos. El creo que tiene un 1+1 en Chicago, este año y otro más, y para mí es complicado que cambie de equipo, no me gustaría. Pero por nosotros, y para Memphis añadir alguien como Pau, sería increíble. Lo intentaremos, ¿por qué no?", se sinceró.

Y es que ambos están cómodos juntos y ya colaboran fuera de la pista. "No nos quedan muchos retos por compartir. Tenemos esta portada, el salto inicial del All-Star de la NBA, el Princesa de Asturias, poco más queda por hacer con mi hermano a nivel profesional. También tenemos la fundación, y ahora este juego que te acerca más que otro a la NBA. Es historia", reconoció Marc.

Sin duda, el salto inicial del pasado All-Star, recogido ahora en la portada del nuevo videojuego NBA 2K16, fue un gran momento que se añade a los ya vividos por los hermanos y citados por el propio Marc. "Hemos hecho muchas cosas juntos con Pau, más allá del ámbito familiar, aunque cenamos juntos a veces como lo haríamos aquí. Es algo único, especial, y tengo mucha suerte de tenerle como hermano", manifestó.

"Me marco cada año ganar el anillo"

De hecho, reiteró que para él los dos anillos de campeón ganados por Pau son como si fueran algo suyo. "Suena un poco extraño, pero cuando Pau ganó los dos anillos con los Lakers yo me sentí parte de ello. Obviamente que yo no lo he ganado y es diferente, pero al haberlo ganado Pau y siendo una familia tan cercana, te sientes parte. Ojalá lo gane yo algún día, me preparo para vivir estos momentos del 'play-off' y llegar a la final", apuntó.

"Sí, me marco cada año luchar por ganar el anillo", reconoció Marc, uno de los pívots punteros de la NBA. "Depende del trabajo del equipo, al final quien gana tiene un punto más que el resto. Siempre tiene un factor diferencial, y siempre se intenta ser este factor. No tenemos un Lebron James, un Durant, un Curry, tenemos una suma de jugadores que nos hace suplir las carencias del uno contra el uno. Vamos bien pero para seguir creciendo y escalar la montaña hay que hacer algo más", explicó.

No obstante, humilde, no quiere dar valor a aquellos que le señalan como el mejor '5' del momento en la NBA. "Nunca he hecho caso de esto, de que sea considerado el mejor o no. decía la gente que no podía jugar a baloncesto, que menos en la NBA, y esto es cosa de extremos; estás arriba o abajo. Intento vivirlo de manera diferente y no entiendo de rankings, que son subjetivos. No puedes decir quién es el mejor, cada uno tendrá a su mejor", argumentó.