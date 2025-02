Los Lakers presentan a Doncic con el '77' oro y púrpura

Su esperado debut aún no tiene fecha, pues el esloveno no juega desde Navidad por una distensión en una pantorrilla. El mánager general de los Lakers, Rob Pelinka, anunció que este miércoles se unirá a los entrenamientos y que espera verle pronto en las canchas. La presentación en Los Ángeles cierra 48 horas locas para la NBA y para los implicados en la operación, que manda a Anthony Davis a Dallas a cambio del esloveno. "Siento como si estas últimas 48 horas hubieran sido un mes", dijo Doncic durante la presentación, en la que confesó que la noticia le pareció una "inocentada".

"Al principio, realmente no lo creía, y fue un impacto. Fueron momentos difíciles para mí. (Dallas) era mi hogar, así que fueron momentos realmente duros, especialmente el primer día", agregó el también exjugador del Real Madrid. Doncic dijo no entender la decisión tomada por los dirigentes de los Mavericks, un sentimiento compartido por gran parte del mundo del baloncesto y del deporte. "No hay nada que yo pueda hacer", afirmó. "Para mí, esto es un nuevo comienzo. Puedo jugar en Los Ángeles, los aficionados son increíbles y tengo el océano aquí, es algo importante para mí", dijo entre risas el base esloveno.

Pero si algo hizo sonreír a Doncic durante la presentación fue la idea de compartir vestuario con LeBron James, del que está llamado a heredar las riendas de la histórica franquicia cuando 'El Rey' decida retirarse. "Siempre lo he admirado. Hay tantas cosas que puedo aprender de él. Y estoy emocionado, ahora puedo jugar con él. Así que es una sensación increíble", dijo el esloveno, casi 15 años menor a James, que cumplió 40 en diciembre. "Es un sueño hecho realidad", añadió.

El base esloveno explicó que James se puso en contacto con él para darle la bienvenida a los Lakers minutos después de que saltase la noticia de su traspaso, el sábado por la noche. Según medios estadounidenses, James estaba cenando con su familia en Nueva York tras asaltar el Madison Square Garden con los Lakers cuando supo del traspaso. "Me llamó de inmediato. Él estaba en Nueva York. No hablamos mucho pero me dijo 'entiendo lo que estás sintiendo'. Fue un gran gesto de su parte llamarme de inmediato y darme la bienvenida a Los Ángeles", afirmó Doncic.