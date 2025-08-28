Horario y dónde ver el primer partido de España del Eurobasket contra Georgia

Comienza la mayor competición de baloncesto a nivel continental, el Eurobasket. La selección española ya está en Limassol (Chipre) para tratar de volver a ganar un torneo que consiguió hace tres años en Alemania.

La roja se encuentra en el grupo C en el que también están: Bosnia y Herzegovina, Chipre, España, Georgia, Grecia e Italia. En el primer partido, la selección de Scariolo se enfrentará a los georgianos a las 14:00. Sin duda, el rival a batir serán la selección helvética liderada por el MVP y campeón de la NBA, Giannis Antetokounmpo e Italia.

Podrás escuchar la narración del partido a través de RadioEstadio en la web de Onda Cero y en la 2 se retransmitirá el inicio de la andadura europea de la selección española de baloncesto.

La selección no llega en su mejor momento

Hay que mencionar, que la selección no llega en su mejor momento. Una plaga de lesiones junto al bajo nivel demostrado en los partidos de preparación para el máximo torneo continental. La roja ha perdido seis de los siete partidos previos al Eurobasket, lo que demuestra el bajo nivel que ha dado la selección.

Sin duda, la posición que más dudas presenta es la de base, ya que Mario Saint Supery y Sergio De Larrea, que tan solo cuentan con 19 años y con poca experiencia a nivel internacional. Además de que tampoco tenemos un jugador diferencial en esa posición.

Otro problema lo encontramos en la zona de 4, ya que tanto Santi Aldama como Juancho Hernán-Gómez juegan en la misma posición. Aldama parte como la principal estrella de la selección de Scariolo, aunque también deberá jugar ciertos minutos en la posición de 5, cosa que contra jugadores como Jokic o Antetokounmpo, puede pasar factura.

A pesar de que no está en su mejor momento, seguro que España tratará de dejar un buen sabor de boca a todos los españoles.

Horarios del resto de partidos de grupo

Estos son los horarios del resto de partidos del grupo de la selección.

Sábado 30 de agosto

España – Bosnia y Herzegovina (20:30 horas, Limassol, Chipre).

Domingo 31 de agosto

España – Chipre (17:15 horas, Limassol, Chipre).

Martes 2 de septiembre

Italia – España (20:30 horas, Limassol, Chipre).

Jueves 4 de septiembre

España – Grecia (20:30 horas, Limassol, Chipre).